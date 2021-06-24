Kilo verdiriyor: Sıcak bir banyo egzersize bedel!

Sıcak duşun rahatlatıcı etkisine hepimiz aşinayız ancak yakın zamanda yapılan bir araştırma, sıcak duşun aynı zamanda kilo vermeye de etkisinin olduğunu ortaya çıkardı. Loughborough Üniversitesi araştırmacıları, sıcak duşun kilo verme üzerindeki etkilerini araştırdı. Bir grup sıcak suyla dolu bir küvette ne kadar kalori yakacaklarını ölçecek ekipmanla bir saat kadar kaldı. Katılımcılar bu süre içinde 240 kalori yaktı. Bu kalori miktarı, 30 dakikalık tempolu bir yürüyüşle yaktığımız kaloriye eşdeğer. Loughborough Üniversitesi'ndeki egzersiz fizyoloğu Steve Faulkner BBC'ye yaptığı açıklamada "İncelediğimiz şeylerden biri banyoda yaktığımız enerjiydi. Bulduğumuz şey, sadece bir saat boyunca banyoda kalarak yüzde 80 daha fazla enerji harcadığımızdı" dedi.

PEKİ BU NASIL GERÇEKLEŞİYOR?

Banyoda kalori yakabilmemizin etkisini uzmanlar, sıcak suya maruz kalan hücrelerin ürettiği proteinlere bağlıyor. Bunlara ısı şoku proteinleri deniyor. Isı şoku proteinleri, insan vücudunun tüm hücreleri tarafından streslere yanıt olarak üretilen moleküllerdir. Bu proteinlerin yükselen seviyeleri uzun vadede insülin işlevine yardımcı olabilir ve kan şekeri dengesini iyileştirebilir. İnsülin olmadan vücudunuz şekeri ve enerjiyi kullanamaz. Bu da kilo almanıza neden olur.

1 saatlik sıcak banyo 30 dakikalık yürüyüşe eşdeğer

Uzmanlar ayrıca, sıcak bir banyonun ardından yemek yediğinizde kan şekeri tepkinizin daha az olduğunu söylüyor. Yüksek şeker, artrit ve sinirler için sakıncalı olduğundan bu son derece iyi bir sonuç.

Sıcak banyo kilo vermenin yanı sıra birçok sağlık sorununa da iyi geliyor.

2016 yılında Oregon Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırmada, sıcak suyla dolu bir küvette oturmanın kan basıncını düşürdüğü ve arter sertliğini azalttığı ortaya çıktı. Yüksek tansiyon ve arter sertliğinin kardiyovasküler sorunlara yol açtığı biliniyor.

KİLO VERDİREN GECE İÇECEĞİ TARİFİ

Kilo verme serüveninizde en iyi yardımcınız olacak ve yatmadan önce içtiğinizde siz uyurken de yağ yakmanızı sağlayacak 2 malzemeyle hazırlanan zayıflama çayı sayesinde sağlıklı kilo verebilirsiniz.

2 yk. bal

1 yk. tarçın

250 ml su

Suyu kaynatın ve içine tarçını ekleyerek 2-3 dakika daha kaynamasını sağlayın. Ardından ocaktan alın ve soğumaya bırakın. Soğuduktan sonra içine bal ilave edin. Gece yatmadan önce yarım su bardağı için ve ardından uyuyun. Bu kür kilo vermeyi sağlamasının yanı sıra safra kesesi enfeksiyonları, yüksek kolesterol, kalp hastalıkları, artrit, soğuk algınlığı, karın ağrısı, grip, sivilce, saç dökülmesi gibi sorunlara da iyi gelerek bağışıklığı güçlendirebilir.







