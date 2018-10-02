Kilo veremiyorsanız nedeni mutsuz bağırsaklar olabilir!

Un ve şeker bağırsakları mutsuz eder!

Son yıllarda bağırsakların değeri daha iyi bilinir oldu. Artık çoğu insan, bağırsaklarımızın vücudun ‘ikinci beyni’ olduğunu kabul ediyor. Bağırsaklar, bağışıklık sistemi için en önemli organlardan biri… Haliyle bu organdaki bir sorun, bütün metabolizmayı etkiliyor. Peki, yaptığımız hangi hatalar bağırsaklarımızı mutsuz ediyor? Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Hakan Demirci, bağırsak sağlığı hakkında önemli bilgiler verdi.

GEREKSİZ İLAÇ ŞİFA DEĞİL ZARAR!

Bağırsaklarımızda 100-150 trilyon kadar bakteri yaşar. Bizimle beraber yaşayan bu bakterilerin bir kısmı iyi, bir kısmı ise kötü bakteri olarak değerlendirilir ve hepsi bir denge içindedir. Bu dengenin bozulması, bağırsak sağlığının bozulması anlamına gelir. Bakteriler dünyasına ‘mikrobiyota’ adını veriyoruz. Sağlıklı bir mikrobiyota vücut mekanizmasının sağlıklı bir şekilde yaşaması için önemlidir. Başta antibiyotikler olmak üzere gereksiz ilaç kullanımı, hareketsiz yaşam, obezite, sağlıksız beslenme, sigara, alkol, stres ve uyku sorunları bağırsak sağlığını negatif etkiler. Özellikle antibiyotikler, zararlı bakterileri öldürürken bağırsaktaki iyi bakterileri de öldürür. Böylece bağışıklığımız zayıflar ve hastalıklara yakalanma riskimiz de artar.

MUTLU BAĞIRSAK MUTLU İNSAN!

Bağırsaklarımızda bulunan bakterilerin sayısı ve çeşitliliği ne kadar zenginse, o kadar sağlıklı bir mikrobiyotamız var demektir. Bu da bizi birçok hastalıktan korur, vücut mekanizmamızın sağlıklı çalışmasını sağlar. Bağırsaklarımız ve bağırsak bakterileri bazı nörokimyasallar üreterek beynin ruh, hafıza ve öğrenme durumunu da etkiler. Sağlıksız bağırsak, mutluluk hormonu olarak bilinen ‘serotonin’ eksikliğine yol açar. Serotonin eksikliğinde huzursuzluk, stres, kaygı, sinirlilik, depresyon gibi belirtiler görülür. Yani sağlıklı ve mutlu bağırsaklar, sağlıklı ve mutlu bir insan anlamına gelir.

SUCUK YERİNE SARIMSAK, ŞEKER YERİNE KAYISI!

Bağırsak sağlığı için, bol su tüketimi, öğün atlanmaması, düzenli beslenme ve egzersiz temel kurallardır. Posalı besinler özellikle kabızlıktan yakınan ve şişkinliği çok olan kişilerde tercih edilmelidir. Kefir, yoğurt gibi probiyotiklerin yanı sıra, tam buğday unundan yapılmış ekmek ve makarna, brokoli, marul, sarımsak, incir, elma, kayısı, ceviz, çiğ badem, bezelye ve bitter çikolata tüketilmesi faydalı olacaktır. Sucuk, sosis ve salam gibi şarküteri ürünleri, paketli gıdalar, gazlı-şekerli içecekler, yoğun yağlı ve soslu gıdalardan uzak durulmalıdır. Eğer kilo verememekten şikâyetçiyseniz, buna bağırsaklarınızdaki kötü bakteriler sebep olabilir. Siz daha çok şekerli ve unlu şeyler tükettikçe, kötü bakteriler bağırsak zarını zedeleyen toksinler üretip, yağ depolamanıza yol açar.

GAİTA (DIŞKI) NAKLİ HANGİ HASTALIKLARA ÇARE?

Bağırsak hastalıklarının tedavisinde artık gaita (dışkı) nakli tedavisi ön plana çıkıyor. Antibiyotiklere bağlı gelişen ishal, Crohn hastalığı ve ülseratif kolit gibi inflamatuar (iltihaplı) bağırsak hastalıkları, hassas bağırsak sendromu, kronik ishal, kabızlık ve kronik yorgunluk sendromlarında gaita nakli tedavisi yapılabiliyor. Gaita nakli sağlıklı donörden alınan gaitanın, çeşitli işlemlerden geçirilerek, hasta kişinin bağırsağına kolonoskopi yoluyla yerleştirilmesi işlemidir. Gaita nakli yoluyla alıcının yeni bir hastalığa maruz kalmaması için, donörlerin ayrıntılı incelenmesi gerekmektedir.







