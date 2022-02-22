Her hafta 2 kilo vermek için en etkili yöntem!

Fazla yağlardan, vücudunuzdaki sarkmalardan ve hatta göbekten kurtulmak için uzmanlar haftada yaklaşık 2-3 kilo vermenin ideal olduğunu vurguluyor. Bunun temel sebebi ise, vücudun ihtiyaç duyduğu besinlerden geri kalmadan, metabolizmanın yavaşlamasını engelleyerek kalıcı kilo vermenizi sağlamaktır. Daha hızlı kilo vermek belki motivasyon olarak iyi hissettirebilir ancak özellikle normal beslenmenize döndüğünüzde verdiğiniz kiloları geri alırsınız ve daha kötüsü bir sonraki diyetinizde metabolizma kendini korumaya alacağı için daha zor kilo vermeye başlarsınız.

Bunlara hiç gerek yok!

Sıkı bir diyete gerek kalmadan, bu yöntemlerle her hafta 2 kilo vererek fazlalıklardan adım adım kurtulabilirsiniz.

HER HAFTA 2 KİLO VERMEK İÇİN NE YAPMALI?

Elbette temelde kilo vermek için aldığınız kalori miktarını düşürmeli ve harcadığınız kaloriyi miktarını artırmalıyız ve bunu yapmanın bir çok yöntemi var.

Herkesin beslenme sistemi farklıdır. Her gün beyaz ekmek tüketen biri beyaz ekmeği kestiğinde kilo vermeye başlar ancak beyaz ekmek zaten tüketmeyen biri için bu yöntem pek anlamlı değildir. Bu nedenle aşağıdaki yöntemlerden sizin için en uygun olanlarına yönelmeniz önemlidir. Bu alışkanlıklar ve ipuçları metabolizmanızı harekete geçirir ve onun sizin için çalışmasını sağlar. Her hafta adım adım zayıflayarak ideal kilonuza ulaşmak için,

1. ADIM: Metabolizmanızı kilo vermeye hazır hale getirmek

Sindirim sisteminiz ve hormonlarınız ideal şekilde işliyor mu?

Metabolizmanız hızınız kilo vermek için yeterli mi?

2.ADIM: İdeal kiloya ulaşmanızı sağlayacak ve yaşam şeklinizle uyumlu alışkanlıklar edinmek

Zaten sağlıklı mı besleniyorsunuz? Hangi sağlıksız öğünleri tamamen bırakabilirsiniz?

Beslenmenizde isteğinize uygun kalıcı ve yeni alışkanlıklar

Yağ yakan faydalı besinleri öğünlerinize eklemek

Kalori hesabının önemini fark etmek

METABOLİZMANIZI KİLO VERMEYE UYGUN HALE GETİRİN

Sindirim sisteminiz doğru çalışmıyorsa kilo veremezsiniz, hormonal bazı sorunlar yaşıyorsanız kilo veremezsiniz dolayısıyla metabolizmanızı basit hareketlerle kilo vermeye uygun hali getirmek gerekir. Aslında haftada 2 kilo vermek bir çok kişi için çok basit bir kaç değişiklik gerektirir. Metabolizmanızı uygun şekle getirince vücudunuz sizin için çalışmaya başlar.

Sindirim sisteminizi iyileştirin

Eğer hala tüketmiyorsanız ev yoğurdu tüketmeye başlayabilirsiniz tabi sadece bu kadar değil... Sindirim sisteminin doğru çalışması kilo vermenin ilk adımıdır. Sindirim sistemimiz birçok nedenden dolayı dengesini kaybeder. Bunların başında aldığımız antibiyotikler gelir. Daha sonrasında ise elbette yediğimiz sağlıksız işlenmiş gıdalar. Bunlardan biri hayatınıza kısa süre önce girdiyse bağırsaklarınızı güçlendirmeniz gerekiyor. Daha hızlı ve sağlıklı sindirim sistemine sahip olarak kilo vermenizin önündeki engelleri kaldırın.

Neler yapabilirsiniz?

Daha fazla probiyotik tüketin Ev yoğurdu, kefir, boza, lahana turşusu en güzel probiyotik kaynaklarıdır. Ayrıca bir süre takviye şeklinde alarak sindirim sisteminizdeki yararlı bakterilerin hızla artmasını sağlayabilirsiniz.

Ev yoğurdu, kefir, boza, lahana turşusu en güzel probiyotik kaynaklarıdır. Ayrıca bir süre takviye şeklinde alarak sindirim sisteminizdeki yararlı bakterilerin hızla artmasını sağlayabilirsiniz. Daha fazla lifli gıda tüketin. Lifler sindirim sisteminizdeki faydalı bakterileri besler ve sindirim sisteminizin çok daha iyi çalışmasını sağlar. Avokado içeriğinde 7 gram lifle en yüksek lifli meyveler arasındadır. İşte sürekli avokado duymamızın bir nedeni daha! Ahududu, nar, hurma, kivi, armut... sırasıyla yüksek lif oranına sahip meyvelerdir. Bezelye ve karalahana ise 6 gram lifle en yüksek lifli sebzeler arasında.

Metabolizma hızınızı artırın

Metabolizma hızının yavaş olması, bir çok kişi için kilo vermenin önündeki engellerden biridir ve metabolizmanızı hızlandırarak neredeyse oturduğunuz yerden kilo vermeye başlarsınız. Metabolizma hızınız durdurunuz yerde vücudunuzun yaşayabilmek için yaktığı enerjidir. Metabolizma oturdukça yavaşlar, yaşla birlikte yavaşlar, kötü beslenme nedeniyle yavaşlar, kaslarınız azaldıkça yavaşlar... Gördüğünüz gibi onu yavaşlatan çok fazla neden var. Bunun için onu aktif tutacak yöntemlerle çok daha rahat kilo verirsiniz. Hep söylediğimiz gibi siz vücudunuzun ayarlarını yapın, o sizi ideal kilonuza ulaştırır.

Neler yapabilirsiniz?

Acı biber tüketin. En kolay yöntemi ilk olarak yazdık ancak ölçülü davranmanız gerektiğini unutmayın. Metabolizma hızını artırmanın en kolay yöntemlerinden biri budur. Araştırmalar, acı biber tükettikten sonra metabolizmanın 2-3 saat boyunca neredeyse 2 kat hızlandığını gösteriyor.

En kolay yöntemi ilk olarak yazdık ancak ölçülü davranmanız gerektiğini unutmayın. Metabolizma hızını artırmanın en kolay yöntemlerinden biri budur. Araştırmalar, acı biber tükettikten sonra metabolizmanın 2-3 saat boyunca neredeyse 2 kat hızlandığını gösteriyor. Yeterince sıvı tükettiğinizden emin olun . Su içseniz yaramaz merak etmeyin. Bir çok kişi yeterince su içtiğini düşünür ancak hesaplamaya başladıklarında bu hesap tutmaz. Her gün mutlaka 2 litre su için. Her 1-2 saatte bir bir miktar su içmeyi ihmal etmeyin.

. Su içseniz yaramaz merak etmeyin. Bir çok kişi yeterince su içtiğini düşünür ancak hesaplamaya başladıklarında bu hesap tutmaz. Her gün mutlaka 2 litre su için. Her 1-2 saatte bir bir miktar su içmeyi ihmal etmeyin. Daha çok hareket edin. Metabolizma hızlandıran en etkili yöntemde hareket etmektir. Daha çok ayağa kalkmak, gezinmek, eğilip kalkmaya gerektiğinde zıplamaya erinmemek metabolizmanızı canlı tutar. Merdivenler bu yüzden harikadır. Gün içinde sık sık hareket etmelisiniz.

Metabolizma hızlandıran en etkili yöntemde hareket etmektir. Daha çok ayağa kalkmak, gezinmek, eğilip kalkmaya gerektiğinde zıplamaya erinmemek metabolizmanızı canlı tutar. Merdivenler bu yüzden harikadır. Gün içinde sık sık hareket etmelisiniz. Kas kütlenizi artırın . Kaslar yaşla ve hareketsizlikle birlikte erir. Kaslar, bol bol kalori harcar, onlar azaldıkça kilo alırsınız. Kaslarınız için illa spor salonuna gidip ağırlık kaldırmanıza gerek yok ( bu çok etkili olsa da) yürüyüşler, evde yapacağınız basit günlük egzersizler kaslarınızı dinamik tutacaktır.

. Kaslar yaşla ve hareketsizlikle birlikte erir. Kaslar, bol bol kalori harcar, onlar azaldıkça kilo alırsınız. Kaslarınız için illa spor salonuna gidip ağırlık kaldırmanıza gerek yok ( bu çok etkili olsa da) yürüyüşler, evde yapacağınız basit günlük egzersizler kaslarınızı dinamik tutacaktır. Yeterli B vitamini almak. B vitaminleri metabolizma hızında önemli bir rol oynar. Bazı önemli B vitaminleri arasında B1 (tiamin), B2 (riboflavin) ve B6 (piridoksin) bulunur.

İDEAL KİLONUZA ULAŞMAK İÇİN EDİNMENİZ GEREKEN ALIŞKANLIKLAR

Her hafta 2-3 kilodan kurtularak ideal bir vücuda sahip olmak kolaydır ancak önemli olan bunu korumaktır. Bu nedenle bazı alışkanlıklarınızdan teker teker kurtulmanız gerekir. Bu ipuçlarından her birini kendi yaşamınıza uygulayarak daha uzun ve sağlıklı bir yaşamın yanı sıra kilo sorunu yaşamayan bir bedene sahip olabilirsiniz.

Alışkanlık edinmek kolay değildir, bir çok insan kendine katı kurallar koyar ve sonrasında zorlanır ve her şeyi tamamen bırakır.

Gerçek bir sonuç istiyorsanız, alışkanlıklarınızı gerçekten kabullenmek için kendinize zaman verin. Hem ekmeği, hem tatlı, hem gece yeme alışkanlığını bir anda bırakamayabilirsiniz. Bu nedenle vücudunuza yeni sisteme alışması için zaman verin çünkü gerçekten fit ve sağlıklı bir vücut için aslında diyetlere ihtiyacınız yok ölçülü ve sağlıklı yeni alışkanlıklara ihtiyacınız var.

Uzmanlara göre alışkanlık edinmek için yaklaşık 20 günlük tekrar yeterli olabiliyor. Bu sabah erken kalkmak için de geçerli, çok sevdiğiniz her sabah burnunuzda tüten poğaçaları unutmak için de yeterli bir süre olabilir ama zinciri kırmak yok. Bir yere yaparsanız zaman sayacını sıfırlamanız gerekir.

Aşağıda verdiğimiz en sık yapılan ve değiştirildiğinde hızla kilo vermenizi sağlayacak bir kaç alışkanlığı seçin ve onlarda tamamen kurtulun. Her hafta listenize bir yeni alışkanlık daha ekleyerek, emin adımlarla kilo verebilirsiniz.

BEYAZ EKMEK TÜKETMİYORUM!

İdeal kilonuza ulaşmak için söylemeniz gereken cümle bu! Hala tüketiyorsanız, beyaz ekmeği bıraktığınız anda kilo vermeye başlayabileceğiniz anlamına gelir. Sağlıklı bir yaşam için kepekli, tam tahıllı ya da esmer ekşi mayalı ekmek tüketmelisiniz.

BEN TATLI PEK SEVMEM!

Şekerler yüksek kalorili basit karbonhidratlar arasındadır ve kilo aldırması bir yana organlarınızın sağlığını tehdit eder. Hele ki çoğu tatlının bir de beyaz unla yapıldığını düşünürsek... bu gerçekten çok zararlı! Uzmanlar tatlıdan ömür boyu vazgeçin demiyor, sağlıklı tatlı seçeneklerine yönelin ve çok nadir tüketin. Şekerler, bol sütlü çikolatalar, gofretler, şekerpareler ya da baklavalar herkes için zararlıdır ve gerçekten çok kilo aldırır.

ASİTLİ İÇECEKLER TÜKETMİYORUM!

Hazır şekerli içecekleri hiç sevmem! İçerisindeki şeker miktarını biliyorsunuz, faydalı olmadığını da! Onlardan kurtulma vakti geldi; seçenekleriniz taze sıkılmış meyve suları, ayran, soda, doğal limonatalar hatta belki de şalgam ve kefir olmalı... Diğerlerinden tamamen kurtulmak sağlığınız ve kilonuz için harika bir adımdır.

HER ÖĞÜN MUTLAKA SALATA YERİM

Salata, size bol vitamin, bol lif verir. Daha hızlı doymanızı daha geç acıkmanızı sağlar. Sabah kahvaltıda da, akşam yemeğinde de önceliği bol ve çeşitli taze salataya verin. Yeşillikler içeriğinde sizi tok tutan, metabolizmanızı hızlandıran ve hatta yağ yakımını artıran bir çok sihirli bileşen içerir.

HER ZAMAN SAĞLIKLI PİŞİRME YÖNTEMLERİ SEÇERİM!

Bu alışkanlık tüm hayatınızı değiştirir. Fırınlamak, buharda pişirmek, ızgara yapmak en iyi sağlıklı pişirme yöntemleridir. Sadece bunları seçin! Bir şeyleri yağda kavurmayı, kızartmayı bırakın. Sebze yemeklerinde çiğden yemek pişirme yöntemine yönelin. Kızartmaların fazla kiloların çok ötesinde kalp hastalıklarına ve kansere yol açtığı biliniyor.

AZ VE SAĞLIKLI YAĞLAR TÜKETİRİM.

Bir yemek kaşığı zeytinyağı yaklaşık 90 kaloridir. Sağlıklı olabilir ancak çok fazla kullanıyor da olabilirsiniz. Zeytinyağlı yemeklere eklediğiniz bir fincan zeytinyağını düşünün. Ya da keklere poğaçalara eklenen bir su bardağı sıvı yağı... Kilo vermek için tükettiğiniz sıvı yağ oranını azaltın ve sadece sağlıklı yağlara yönelin.

GÜNDE 2-3 ELMA YERİM

Yapılan araştırmalar, günde 2-3 elma tüketmenin ayda 1-2 kilo vermenizi sağlayacağını ortaya koyuyor. Hala neden duruyorsunuz, bu konu hakkında başka sözümüz yok.

BAZI KAHVALTILARIMI YULAF EZMESİYLE YAPARIM

Sadece kilo vermek isteyenler için değil, sağlıklı kilo vermek, kolesterol seviyesini yönetmek ve kronik hastalık riskini azaltmak isteyenler için de ideal bir kahvaltı seçeneğidir. Her hafta mutlaka birkaç öğününüze yulaf ezmesi ekleyin. Süte ya da yoğurda karıştırarak tüketebilirsiniz. Bu kilo vermenize önemli katkı sağlar.

GÜNDE 1-2 TANE KAKAO ÇEKİRDEĞİ ÇİĞNERİM

Kakao çekirdekleri, sizi tok tutan ve kalbinize çok iyi gelen flavonoidler içerir. Mutluluk veren çikolata değil, kakaodur. Bol antioksidan da cabası. Günde 1-2 tane kakao çekirdeği tüketerek kilo kontrolünüzü kolaylaştırabilirsiniz.

HER GÜN 10 DAKİKA BİLE OLSA EGZERSİZ YAPARIM

10 dakikalık egzersizden ne olacak demeyin. Siz 20 gün deneyin! Kaslarınızın güçlü kalması için her bir dakika önemlidir. Düzenli bir spor alışkanlığı edinmek, gün içerisinde metabolizmanızı aktif tutmak için kısa egzersizler güzeldir. Hafta 2-3 defa güzel bir antrenman yapmanızın ne kadar önemli olduğunu zaten biliyorsunuz.

YATMADAN ÖNCE EN AZ 3 SAAT HİÇ BİR ŞEY YEMEM

Akşam yemeklerini erken yemenin önemi biliyor. Eğer gece atıştırmalıkları konusunda ısrarcıysanız yatmadan önce 3 saati kendinize kural olarak benimseyin. Uzun açlık süreleri vücudunuza iyi gelebilir bu nedenle sabah kahvaltısına kadar olan süreyi uzatmak ve gece boyu vücudunuzun dinlenmesini sağlamak iyidir. Bu sizin yaşam şeklinize uygunsa aralıklı oruç diyeti ile alakalı daha fazla bilgi edinin.

YEDİĞİM ŞEYLERİN KALORİSİNİ BİLİRİM

Buna bir ders gibi bakmayın ancak kalori oranlarını hatta besin değerlerini bilmek daha sağlıklı adımlar atmanızı sağlar. Tükettiğiniz besinlerin kalorilerini öğrenin. Biraz araştırma yapmak vücudunuzun kendini sağlıklı beslenme sistemine yöneltmesini sağlar. Ayrıca 7000 kalori fazla aldığınızda kalıcı 1 kilo almış olursunuz. Dolayısıyla kalorileri azaltmak kilo vermenin en önemli yoludur.

BAZI ÖĞÜNLERİMİ SADECE DETOKS İÇECEKLERİYLE GEÇİRİRİM

Sebze ve meyve sularıyla hazırlanmış taze sağlıklı içecekler sadece süslü kadınların havalı şişelerinde boy göstermek için yapılmadı! Smoothie gerçekten tam size göre! Her hafta 2 kilo vermek için bazı öğünlerinizi sadece sağlıklı içeceklerle geçirebilirsiniz.



















