Yemek Kilo vermek isteyenler yemeklerini nasıl pişirmeli?

Kilo vermek isteyenler yemeklerini nasıl pişirmeli?

Yemek

Kilo vermek isteyenler yemeklerini nasıl pişirmeli?

Kilo vermek veya sağlıklı beslenmek istiyorsanız yemek yaparken dikkat etmeniz gereken bazı hususlar var. Hem sağlıklı beslenmenize fayda sağlayacak hem de kilo vermenize yardımcı olacak pişirme önerileri.

27 Ocak 2022, Perşembe 11:56 Son Güncelleme:
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YAĞ SEÇİMİ

Kilo vermek için uğraşıyorsanız yemek yaparken edinilmiş bazı alışkanlıkları değiştirmeniz gerekebilir. Bunların başında yağ tercihi gelmektedir. Yemek yaparken yağ tercihiniz tereyağı ve margarinden yana olmamalıdır. Fındık yağı, hindistancevizi yağı, zeytinyağı hem sağlıklı hem de kilo vermeye yardımcı yağlardandır.

MİKTAR

Yağ seçimini doğru yapsanız da bol miktar yağ koyuyorsanız hem sağlıklı hem de kilo vermenize yardımcı olmayacaktır.

Yemekleri yaparken 2 yemek kaşığı yağ kullanmanız yeterli olacaktır. 

ETLİ Mİ, ETSİZ Mİ?

Diyet listeniz protein ağırlıklıysa etli yemek yağmanız daha sağlıklı olacaktır. Fakat herhangi bir hastalığınız var veya özel bir diyet listesine uymanız gerekiyorsa sebze ağırlıklı beslenmeniz gerekebilir. 

PİŞİRME

En sağlıklı pişirme yöntemi ızgara veya fırında yapılır. Fakat şartlar buna imkan vermiyorsa az yağlı tencere yemekleri de tercih edilebilir.

PORSİYON

Yapmış olduğunuz yemeği ne kadar sağlıklı pişirseniz de porsiyonu fazla kaçırıyorsanız kilo vermeniz imkansız olacaktır. Doğru porsiyon ölçüleri ise kişiden kişiye farklılık göstereceği için bir diyetisyene danışmak gerekebilir. 

AKŞAM YEMEĞİ

Sağlıklı yapılan akşam yemeklerinin yanına bol yağlı limonlu salatalar yerine bol yeşillikle yapılmış ve 1 tatlı kaşığı yağ ile lezzetlendirilmiş, bol limonlu salatalar tercih edin. 

Yemeğinizin yanına ayran veya yoğurt tercih etmeyi ihmal etmeyin.

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