Kilolarca altın çaldılar! O anlar kamerada
Kuveyt’te 3 hırsız saniyeler içinde bir kuyumcudan kilolarca altın çaldı.
14 Ocak 2022, Cuma 01:09 Son Güncelleme:
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Kuveyt’in El Cehre kentinde 3 hırsız sisli havayı fırsat bilerek, bir kuyumcuda saniyeler içinde kilolarca altın çaldı.
Güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedilen görüntülerde, hırsızların cam rafları kırdığı ve hızlı şekilde raflardaki altınları çaldığı görüldü. El Cehre polisi tarafından 24 saat geçmeden yakalanan hırsızlar suçlarını itiraf ederken, tahmini 5 kilogram altın çaldıkları belirtildi.
KUVEYT (İHA)
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