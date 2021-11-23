Kilolu kedi nasıl zayıflatılır? - Kedilerin kilo vermesi için ipuçları
Kilolu kedinizin zayıflamasına yardımcı olmak için neler yapabilirsiniz? Şişman bir kedi gözünüze tatlı gibi görünse de sağlıkları için durum hiç de öyle değil. Kedinizin kilo vermesi gerektiğini düşünüyorsanız bunu onun için de kendiniz için de zor olmayacak yöntemlerle yapmanız en iyisi olacaktır. Bu videoda kedinize kilo verdirebilmek için birkaç ipucunu sizler için sıraladık.
23 Kasım 2021, Salı 13:32 Son Güncelleme:
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