Kilometre mağduru etmeyen uygulama Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü ile PTT AŞ tarafından, ikinci el araç satışlarında kilometre sıfırlanması dolayısıyla yaşanan mağduriyetlerin önlenmesi amacıyla hizmete sunulan uygulamadan 1.5 milyon kişi yararlandı.