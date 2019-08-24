Kilometre mağduru etmeyen uygulama

Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü ile PTT AŞ tarafından, ikinci el araç satışlarında kilometre sıfırlanması dolayısıyla yaşanan mağduriyetlerin önlenmesi amacıyla hizmete sunulan uygulamadan 1.5 milyon kişi yararlandı.

24 Ağustos 2019, Cumartesi 07:59
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Kilometre mağduru etmeyen uygulama

Uygulama, araçların muayenesi sırasında sisteme girilen kilometrelerin en güvenilir ve doğru şekilde öğrenilebilmesine olanak sağlıyor.

İNTERNETTEN

İkinci el araç alacak vatandaşlar, kilometre ve araç muayene bilgilerine, PTTBank internet bankacılığıyla, PTTBank müşterisi olmayanlar ise üyelik zorunluluğu olmadan e-ticaret platformu “www.epttavm.com” ve “HGS-Online Bakiye Yükle” mobil uygulaması aracılığıyla ulaşabiliyor. PTT’nin sağladığı verilere, aracın plaka veya şasi numarası girilerek 6 lira bedelle bakılabiliyor.

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