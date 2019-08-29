Kilonuzun sebebi çocuğunuzmuş!

Bir türlü veremediğiniz kilolarınızın sorumlusu çocuklarınız olabilir! İngiltere’de yapılan araştırmaya göre; ebeveynler, çocuklarının tabaklarında bıraktıkları yiyecekleri ‘ziyan olmasın’ diye yiyerek haftada fazladan 443 kalori alıyor.

Tatil dönemlerindeyse bu rakam haftada 506 kaloriye çıkıyor.

Onun için siz siz olun diyet programlarınızı yaparken bu ekstra kalorileri hesaba katın...