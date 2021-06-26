Türkiye Kilyos Caddesi için önemli karar!

Kilyos Caddesi için önemli karar!

Türkiye

Kilyos Caddesi için önemli karar!

İstanbul'da ağaçlı yolu ile tanınan Kilyos Caddesi için yeni bir karar alındı. Cadde ve çevresi doğal sit alanı koruma statüsü yeniden değerlendirildi ve kesin korunacak hassas alan olarak tescil edildi.

26 Haziran 2021, Cumartesi 11:09 Son Güncelleme:
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İstanbul’un en güzel yol rotalarından biri olan Sarıyer'deki Kilyos Caddesi ve çevresine yönelik olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni karar aldı. Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre Kilyos Caddesi ve yakın çevresi doğal sit alanı olarak korunuyordu. Bu durum yeniden değerlendirildi ve bölgenin kesin korunacak hassas alan olarak tescil edilmesi kararlaştırıldı.

Kilyos Caddesi ve çevresi denize kadar yeşillik alan içinde bulunuyor. Yolun sonu ise Karadeniz’e varıyor ve mavilikle buluşuyor. İstanbul’da az kalan bakir dokunun korunması ile bölgedeki doğal yaşam daha da artacak.


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