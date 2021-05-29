Kilyos'ta kayalıklarda mahsur kalan kadınlar böyle kurtarıldı
Sarıyer Kilyos'ta gezintiye çıkan iki kadın deniz kenarına indikleri kayalıklarda mahsur kaldı. 2 kadın Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı.
29 Mayıs 2021, Cumartesi 09:29 Son Güncelleme:
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Dün, Kilyos'ta gezintiye çıkan 2 kadın, deniz kenarındaki kayalıklarda mahsur kaldı. Mahsur kalan kişilerin ihbarı üzerine, imdada Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri yetişti. Kayalıklarda mahsur kalan kadınlar, kıyıya yanaşan kurtarma botundaki ekiplerce kurtarıldı.
Olayla ilgili Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kilyos'ta kayalık yerde mahsur kalan 2 vatandaşımız, Tahlisiye-1 botumuzca sağlıklı olarak kurtarıldı" denildi.
Paylaşılan videoda, kayalıklarda mahsur kalan 2 kadının, bota bindirilerek kurtarıldığı görülüyor.
Ertan KILIÇ -DHA
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