Kim der 61 yaşında! Andie MacDowell şıklığını konuşturuyor
Rol aldığı filmlerle 80'li yıllara damgasını vuran oyuncu Andie MacDowell, Los Angeles'ta alışveriş yaparken görüntülendi. 61 yaşındaki Andie MacDowell'ın kusursuz güzelliği ve tarzı dikkatlerden kaçmadı.
15 Mart 2020, Pazar 12:17 Son Güncelleme:
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Yıllar Andie MacDowell'a torpilli davranıyor! 80'li yılların film yıldızı Andie MacDowell, 61 yaşında olmasına rağmen hala Hollywood cazibesini koruyor. Ağır alışveriş torbalarıyla Los Angeles'ta görüntülenen Andie MacDowell, ceviz rengi uzun kabanı, kot pantolonu ve deri çizmeleriyle tüm dikkatleri üzerine toplamayı başardı. Ünlü yıldız ayrıca mavi bir fular ve halka küpeleriyle tarzını tamamladı. Zamanında birçok markanın güzellik temsilcisi olan Andie MacDowell, hala bir moda ikonu.
https://twitter.com/readsector/status/1239064199734722561
https://twitter.com/gossipieh/status/1239066371633188869
Geçtiğimiz günlerde Dior'un moda şovuna katılan Andie MacDowell, yine tarzıyla tüm dikkatleri üzerine toplamıştı. MacDowell defileye desenli bir tulum ve uzun trençkot ile katıldı.
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