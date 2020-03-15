Kim der 61 yaşında! Andie MacDowell şıklığını konuşturuyor

Yıllar Andie MacDowell'a torpilli davranıyor! 80'li yılların film yıldızı Andie MacDowell, 61 yaşında olmasına rağmen hala Hollywood cazibesini koruyor. Ağır alışveriş torbalarıyla Los Angeles'ta görüntülenen Andie MacDowell, ceviz rengi uzun kabanı, kot pantolonu ve deri çizmeleriyle tüm dikkatleri üzerine toplamayı başardı. Ünlü yıldız ayrıca mavi bir fular ve halka küpeleriyle tarzını tamamladı. Zamanında birçok markanın güzellik temsilcisi olan Andie MacDowell, hala bir moda ikonu.

Geçtiğimiz günlerde Dior'un moda şovuna katılan Andie MacDowell, yine tarzıyla tüm dikkatleri üzerine toplamıştı. MacDowell defileye desenli bir tulum ve uzun trençkot ile katıldı.

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