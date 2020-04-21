Kim Jong Un ameliyat oldu, durumu kritik

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un ameliyat geçirdiği ve durumunun ciddi olduğu iddia edildi. ABD'de üst düzey bir yetkili de Kuzey Kore liderinin ameliyat geçirdiği ve ciddi bir tehlike altında olduğunu öne süren istihbaratı incelediklerini açıkladı. İddialar ilk olarak, ülkenin en önemli günlerinden biri olan Kim'in büyükbabasının doğum gününün kutlamasını 15 Nisan'da kaçırması üzerine ortaya çıktı.

Güney Kore merkezli gazete Daily NK ise Kim'in 12 Nisan'da bir kardiyovasküler sistem bozukluğu sonucu ameliyata aldığını bildirdi. Daily NK'nın haberine göre Kim, "aşırı sigara içme, obezite ve aşırı çalışma" nedeniyle ameliyat geçirdi ve Hyangsan'daki bir villada tedavi görüyor.

CNN'e konuşan Güney Koreli bir kaynak, ülkenin önde gelen liderlerinin Kim'in sağlık durumu hakkındaki raporlardan çok haberdar olduklarını ancak Daily NK tarafından yayınlanan ayrıntıları bağımsız olarak doğrulayamadıklarını söyledi. Kaynak, Kim'in kilo ve sigara ile ilgili sorunlarınn bilindiğini, ancak daha fazla bilgi beklediklerini açıkladı.

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi ve Ulusal İstihbarat Direktörü Ofisi Pazartesi günü CNN'e konu hakkında yorum yapmayı reddederken isminin açıklanmasını istemeyen bir kaynak, Kim'in sağlık durumunun araştırıldığını ve beklenmedik durum planlaması hakkında konuşmak için Kuzey Koreli uzmanlara görüşüldüğünü ifade etti.







