Kim Jong-un, çiçekler açmadı diye bahçıvanlara bunu yaptı!

Posta.com.tr / Kuzey Koreli bahçıvanların, binlerce özel çiçek açmadığı için zorla çalışma kamplarına gönderildiği bildirildi. Eski Kuzey Kore lideri ve Kim Jong-un’un babası Kim Jong-il’den adını alan Kimjongilia çiçeklerinin, ölen diktatörün doğum günü olan 16 Şubat’ta açması bekleniyordu. ‘Parlayan Yıldız Günü’ olarak adlandırılan etkinlikte, ülkenin sokakları 2011 yılında ölen Kim Jong-il anısına kırmızı çiçeklerle süsleniyordu. Ancak bu yıl seralarda ideal sıcaklık ve nemi oluşturmak için yakacak odunun temin edilmesinde yaşanan sıkıntılar, çiçeklerin zamanında açmasına engel oldu. Daily NK News’e göre, bahçıvanlar bitkileri ihmal etmekle suçlandı ve bazıları ceza olarak 6 ay çalışma kampına gönderildi.

Samsu’da yer alan seranın müdürü Han, 6 ay çalışma kampına gönderilen isimler arasında. 50 yaşındaki Han, geçen ay Kimjongilias çiçeklerinin ulusal etkinliğe hazır olması emrini almıştı.

Yetkililere çiçeklerle ilgili endişelerini dile getirdiği zaman ise görevden alındı ve tutuklandı.

Kimjongilia

Serada çalışan bir diğer isim olan Choi, uygun sıcaklığı sağlayamadığı için suçlu bulunarak 3 ay çalışma kampına gönderildi.

Kuzey Kore’de Kimjongilia, ölümsüz çiçek olarak biliniyor. Özel olarak seralarda yetiştirilerek ülkenin dört bir köşesine gönderiliyor.

Çiçekler, 1988 yılında Japon botanist Kamo Mototeru tarafından Kim Jong-il’in doğum günü şerefine geliştirildi. Ancak liderin ölümünün ardından daha da önem kazandı.

Kim Jong-il'in doğum günü aynı zamanda Kuzey Kore'nin en önemli ulusal günlerinden biri.

Geçen yıl ölümünün onuncu yıldönümü nedeniyle Kuzey Koreliler 11 gün yas tutmuş, bu süreçte gülmek ve alkol almak yasaklanmıştı.





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