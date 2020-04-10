Kim Jong-un corona virüse böyle meydan okudu

Ülkesinde hiç corona virüs vakası görülmediğini iddia eden Kuzey Kore lideri Kim Jong-un askeri tatbikata katıldı, askerlerle poz verdi. Ülkede corona virüsün olmadığı konusunda ısrar eden Kuzey Kore'de yeni bir askeri tatbikat daha gerçekleştirdi.

Tüm dünya corona virüs ile boğuşurken askeri tatbikatları sürdüren Kuzey Kore'de Kim Jong-un da tatbikatı yerinden izledi. Ülkenin resmi haber ajansı KCNA’ın haberinde 'ufak çaplı' olduğu belirtilen tatbikatın ‘ülkenin savunma kapasitesini daha da kuvvetlendirmek’ amacıyla yapıldığını aktarıldı.

Tatbikata katılan Kim-Jong-un maskesiz bir şekilde askerlerle poz vererek bir kez daha corona virüs 'meydan okudu.'





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