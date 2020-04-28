'Kim Jong-un için cenaze hazırlıkları yapılıyor' iddiası

Dünyayı sürekli füze denemeleri ile korkutan ve corona virüs salgını sırasında bile yeni denemeler gerçekleştiren Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un sağlık durumundaki sır perdesi hala gizemini koruyor.

İngiliz medyasının anlık uydu fotoğraflarına dayandırdığı haberinde, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un hayatını kaybettiği iddialarının ardından başkent Pyongyang’ın ana meydanı olan Kim İl-sung Meydanı’nda, Kim Jong-un için yapılması planlanan cenazenin geçit töreni için geçici yapıların inşa edildiği öne sürüldü. Uydu fotoğraflarının 18 Nisan’dan sonra çekildiği ifade edildi.

Hazırlıklar yapılıyor

Habere göre, Kim Jong-un’un 11 Nisan’dan itibaren kamuoyu önüne çıkmadığı ve bu nedenle geçirdiği kalp ameliyatının ardından hayatını kaybettiği iddiaları ortaya çıktı.

'Kim Jong-un için cenaze töreni provası yapılıyor' iddiasıKim İl-sung Meydanı’nda inşa edilen söz konusu geçici yapıların ise Kim Jong-un ‘cenaze’ töreni sırasında yapılacak geçiş töreni için olabileceği ifade edildi.

2011 yılında, Kim Jong-un’un babası Kim Jong-il için de askeri geçiş töreni düzenlenmişti.

DHA







