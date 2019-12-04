Kim Jong-un Samjiyon kentinin açılışını yaptı

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, sosyalizmin gücünü yansıtması için atalarının geldiğine inanılan kutsal Paektu Dağı’nın yakınına bir şehir inşa edilmesini istemişti. Devlet ajansı KCNA tarafından ‘modern uygarlık timsali’ diye nitelenen Samjiyon kentinin açılışı önceki gün yapıldı. KCNA, açılışı havai fişeklerle kutlanan şehrin halka mutluluk verdiğini ve herkesin sevinçten dans ettiğini bildirdi. ‘Sosyalist ütopya’ olarak inşa edilen kentte 4 bin aile için konut ve 380 kamu binasının yanı sıra 1 kayak tesisi, oteller, kültür merkezleri ve hastaneler bulunuyor. Ülkeden kaçmayı başaranlar ise kentin inşaasında görev alan gençlerin; üniversiteye girme ya da İşçi Partisi’ne üye olma vaadiyle 10 yıl süreyle günde 12 saat çalıştırıldığını, ücret almadıklarını ve az miktarda yemek karşılığında köle gibi kullanıldığını dile getiriyor.

Paektu Dağı’nın eteğindeki şehirde kayak merkezi de var.

Kim Jong-un, Kuzey Kore halkını böyle selamladı.

'Modern kölelik'

İngiltere'de yayımlanan Guardian gazetesine göre Samjiyon, Kim'in kendi kendine yeten bir ekonomi yaratma çabasının en önemli adımlarından birini temsil ediyor. Gazete, nükleer programı dolayısıyla Kuzey Kore'ye uygulanan yaptırımlar nedeniyle kentin inşasının planlanandan çok daha uzun sürdüğünü, malzeme ve işgücü sıkıntısının yaşandığını aktardı. İnsan hakları aktivistleri ve Kuzey Kore'den kaçan muhalifler, kentin inşası için başlatılan iş gücü seferberliği kapsamında çok sayıda kişinin "modern köle" olarak çalıştırıldığını savundu.

Bu kişiler, kentin inşaatında görev alan gençlerin üniversiteye girme ya da İşçi Partisi'ne üye olma vaadiyle 10 yıl süreyle günde 12 saat çalıştırıldığını, bu kişilere ücret ödenmediğini ve az miktarda yemek verildiği savundu.

'Noel hediyesi Washington'a bağlı'

Bu arada ABD ile ilişkilerden sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Ri Thae Song, "düşmanca politikalarını" değiştirmesi için ABD'ye tanıdıkları sürenin bu yılın sonunda dolacağını belirterek "Yıl sonunda nasıl bir Noel hediyesi alacağı Washington'a bağlı" dedi. Ri açıklamasında ABD'nin Kuzey Kore'yle diyalog çağrısını iç politikaya yönelik bir "oyalama taktiği" olarak niteledi.















