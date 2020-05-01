Kim Jong Un’un sağlık sorununun nedeni istihbarat raporunda
Son iki haftadır ortalıkta adeta sırra kadem basan Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong Un´un stres, alkol nedeniyle sağlık sorunları yaşadığı iddia edildi.
01 Mayıs 2020, Cuma 22:14 Son Güncelleme:
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Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong Un´un 15 Nisan tarihinde babasının doğum günü seremonisine katılmamasıyla ortaya atılan çeşitli iddialara bir yenisi eklendi; İngiliz medyasının yayınladığı bir Güney Kore kaynaklı istihbarat raporuna göre, Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un´un "aşırı alkol ya da fazla çalışma nedeniyle" sağlık sorunları yaşadığı iddia edildi. Raporda, "Tahminlere göre, Jong-Un´un aşırı alkol veya aşırı çalışma nedeniyle sağlık açısından sorunlar yaşadığı açıkça görünüyor" ifadeleri kullanılırken Jong Un´un dinlenmek için Kuzey Kore´nin Wonsan şehrindeki villasına gitmiş olabileceği belirtildi.
DHA