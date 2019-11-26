Kim Kardashian artık çıplak poz vermeyecek
Kim Kardashian, ABD Başkanı Donald Trump'la konuştuktan sonra radikal bir karar aldı. Trump'ın "Yatarak poz verme" çağrısı üzerine Kardashian çıplak poz vermeyeceğini açıkladı.
Geçtiğimiz yıl Kim Kardashian, tahliye edimeksizin müebbet hapis cezası alan 63 yaşındaki Alice Marie Johnson’u affetmesi için Donald Trump ile görüşmeye gitmişti. 37 yaşındaki televizyon yıldızı Alice Marie Johnson'ın cezasının hafifletilmesiyle sonuçlanan görüşmeyle ilgili bilinmeyenleri ünlü komedyen Jimmy Kimmel'a anlatmıştı.
"Aradığında çıplaktım"
Kim Kardashian "Donald Trump beni aradığında Steven Klein'ın fotoğraf çekimindeydim. Eğer Steven Klein'ı tanıyorsanız nasıl fotoğraflar çektiğini bilirsiniz. Çıplaktım ve telefonum çaldı. Hemen üstüme bir şeyler alıp telefonu açtım" demişti.
Avukat olmak istediğini açıkladı
Yeni başladığı hukuk eğitimi kapsamında avukat olmak istediğini açıklayan Kardashian'ın bu kararında, söylentilere göre ABD Başkanı Trump'ın önerileri etkili oldu.
Trump Kardashian'a "Ciddiye alınmak istiyorsan masanın üzerinde yatarak poz vermemelisin" öğüdünde bulunmuştu.
"Çıplak poz vermeyeceğim"
Trump'ın 'Masanın üzerine yatarak poz verme' çağrısı üzerine Kim Kardashian çıplak poz vermeyeceğini açıkladı: “İleride çocuklarımın benim bu pozlarımı görmelerini istemiyorum. O yüzden bundan sonra sosyal medya hesaplarımda bu tür paylaşımlarda bulunmayacağım”
Kim Kardashian, geçtiğimiz senelerde "Ölene kadar çıplak selfielerimi paylaşacağım" demişti.
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