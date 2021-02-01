Kim Kardashian boşanma haberlerinden böyle kaçtı!

2014 yılında dünyaevine giren Kim Kardashian (40) ile Kanye West'in (43) evliliğinin üzerinde kara bulutlar dolaştığı ve ikilinin boşanma aşamasında olduğu konuşuluyor. Şimdiye kadar konuyla ilgili herhangi bir açıklamada bulunmayan ABD'li magazin yıldızı, dedikodulardan kaçtı ve soluğu Turks ve Caicos Adaları'nda aldı.

'Rüya gibi'

Kardashian'a bu tatilde çocuklarıyla birlikte kardeşleri Kourtney ve Khloe Kardashian ile Kylie ve Kendall Jenner eşlik etti. Kylie, Instagram hesabından payulaştığı bu kareye "Rüya gibi" notunu düştü.

40 yaşındaki magazin ünlüsü, geçtiğimiz gün plajda deniz ve güneşin tadını doyasıya çıkarırken objektiflere yansıdı. Khloe Kardashian ise plajda çektiği fotoğrafta "Saf huzur" mesajını yazdı.

Kanye döndü Kim gitti

Kim Kardashian'ın, uzun süredir Wyoming eyaletinde bulunan eşi Kanye West'in Los Angeles'a döndükten sonra bavulunu toplayıp tatile çıkması dikkatlerden kaçmadı.

Boşanma anlaşması

Geçtiğimiz günlerde Kim Kardashian’ın hem kendisi hem de eşi Kanye West için adil olan bir boşanma anlaşması hazırlamak için mali danışmanlarla konuştuğu öne sürülmüştü.

Kim Kardashian'ın 2.2 milyar dolarlık servetin paylaşımında tüm ailesi için adil olacak bir çözüm bulmak üzere mali müşavirlerle görüştüğü belirtilmişti.

Us Weekly’ye konuşan bir kaynak, "Kim, Kanye'nin tüm finans kaynaklarını ve mülklerini bölünmeye hazır hale getirdi. Bu herkes için çok adil bir anlaşma. Kim, resmi olarak davayı açtığı zaman her şey hazır durumda olacak” demişti.

Dört çocukları var

Çiftin, ikisi taşıyıcı anneden olmak üzere dört çocuğu bulunuyor. Çocukların velayeti konusunda fikir ayrılığı yaşayıp yaşanmayacağı merak konusu.





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