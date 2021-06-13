Magazin Kim Kardashian eş kriterini açıkladı

Kim Kardashian eş kriterini açıkladı

Magazin

Kim Kardashian eş kriterini açıkladı

Kim Kardashian’ın üçüncü evliliğini yaptığı Kanye West’le dört çocuğu oldu. Rus model Irina Shayk ile flört eden Kanye West, Kardashian ailesini sosyal medyadan takipten çıktı. Kardashian, eality şovunda nasıl bir eş hayal ettiğini açıkladı.

13 Haziran 2021, Pazar 07:01 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Milyarder ekran yıldızı Kim Kardashian (40), rapçi Kanye West (44) ile boşanma sürecinde. Ailesiyle yayınlanan reality şovunun 14 yıl sonra yaptığı finalde evliliğin neden yürümediğini ve nasıl bir eş hayal ettiğini şöyle açıkladı:

“Kanye ile ortak bir noktamız olmadığını anladığım için ayrılmak istedim. Terapiste gidince bu evlilikte mutsuz olduğumu fark ettim. Peşinden sürükleneceğim birini değil her şeyi birlikte çözebileceğimiz birini istiyorum.”


İlgili Haberler
Kourtney Kardashian, sevgilisi Travis Barker'ın kanını paylaştıKhloe Kardashian 'yaratık' benzetmesine tepki gösterdiSevgilisiyle Kourtney Kardashian'ın kalçalarını paylaşan Travis Barker'a tepki!Khloe Kardashian'dan kızına gösterişli doğum günü partisiKhloe Kardashian'ın korktuğu başına geldiKim Kardashian bir milyar dolar servet yaptı!


Yazarlarımızdan
Şirin Sever
Kadınlar böyledir, görmek istemez bazen…
Şirin Sever
Filiz Özkol
13 Haziran 2021 günün burç yorumları
Filiz Özkol
Uğur Alkapar
Bodrum
Uğur Alkapar
Mehmet Coşkundeniz
Pandemi ile değişen yeni flört trend'leri
Mehmet Coşkundeniz
Funda Duru
Ece Mumay: 10 yaşından beri kendi şarkılarımı yazıyorum
Funda Duru
Yasemin Candemir
“Kolajen süte eklendi herkesin ulaşabileceği bir protein oldu”
Yasemin Candemir
Gökçen Erdoğan
Kürtaj bir korunma yöntemi değildir
Gökçen Erdoğan
Hande Kazanova
7 Haziran haftası burçlar
Hande Kazanova
Öner Döşer
İkizler burcunda güneş tutulması
Öner Döşer
Suna Akyıldız
Seda'ya yakışmadı Alişan'a bravo
Suna Akyıldız
Elif Demirtaş Bilir
Sadakatsiz’de Derin mi ölecek yoksa Asya mı?
Elif Demirtaş Bilir
Bekir Saçar
Çölde safari yaptılar
Bekir Saçar
Sercan Yaşar
Davet engel tanımaz...
Sercan Yaşar
İrem Haliloğlu
Aslan burcunda dolunay: Şimdi şans cesurlardan yana!
İrem Haliloğlu
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Erkan Petekkaya'nın olay yaratan paylaşımı ile ilgili gerçek ortaya çıktı