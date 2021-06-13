Kim Kardashian eş kriterini açıkladı
Kim Kardashian’ın üçüncü evliliğini yaptığı Kanye West’le dört çocuğu oldu. Rus model Irina Shayk ile flört eden Kanye West, Kardashian ailesini sosyal medyadan takipten çıktı. Kardashian, eality şovunda nasıl bir eş hayal ettiğini açıkladı.
13 Haziran 2021, Pazar 07:01 Son Güncelleme:
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Milyarder ekran yıldızı Kim Kardashian (40), rapçi Kanye West (44) ile boşanma sürecinde. Ailesiyle yayınlanan reality şovunun 14 yıl sonra yaptığı finalde evliliğin neden yürümediğini ve nasıl bir eş hayal ettiğini şöyle açıkladı:
“Kanye ile ortak bir noktamız olmadığını anladığım için ayrılmak istedim. Terapiste gidince bu evlilikte mutsuz olduğumu fark ettim. Peşinden sürükleneceğim birini değil her şeyi birlikte çözebileceğimiz birini istiyorum.”
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