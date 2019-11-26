Kim Kardashian: Eve gidene kadar ağladım

Her yaptığı olay olan Kim Kardashian, bu kez de flaş bir itirafı ile magazin gündeminde. Son olarak yıllar öncesine ait ait bir sırrını paylaşan 39 yaşındaki magazin yıldızı, 2013’te katıldığı Met Gala’da yaşadıklarını anlattı.

Altı yıl önce ilk çocuğu North’a hamile olduğu sırada Met Gala’ya eşi Kanye West ile birlikte katılan Kim, gecede Givenchy marka çiçek desenli bir elbise giymişti.

'Ben sadece Kanye’nin artı biriydim'

Giydiği elbiseyle eleştiri oklarının hedefi olan Kardashian, o günle ilgili şunları söyledi:

"Hamileliğimin ileri seviyesindeydim, çok kabarık ve şişkindim. Aslında ben davetli değildim. Kanye gösteri yapacaktı, ben sadece Kanye’nin artı biriydim, Met Gala’da olacağımı asla hayal etmemiştim. Kimsenin muhtemelen beni o zaman orada istemediğini biliyorum."





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