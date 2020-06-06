Kim Kardashian ile Kanye West evleri ayırıyor

ABD’li televizyon yıldızı Kim Kardashian (39) ile rapçi Kanye West (42), 2012’de ilişkiye başlamış, 2014’te evlenmişti. Yaşları 6 ila 1 arasında değişen 4 çocuk sahibi çift, 24 Mayıs’ta 6’ncı evlilik yıldönümlerini kutladı. Ancak çiftin evliliği üzerinde kara bulutlar dolaşıyor.

Ayrı uçlarda

Corona virüs karantinası nedeniyle ilk defa uzun süre bir arada olan çiftin araları bozuldu. Çift, Los Angeles’taki 60 milyon dolarlık 1500 metrekare büyüklüğündeki evlerinin birbirlerine zıt uçlarında kalıyor. Kim’in boşanmayı düşünmediği ancak ayrı eve taşınmak istediği öne sürüldü.