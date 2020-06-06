Magazin Kim Kardashian ile Kanye West evleri ayırıyor

Kim Kardashian ile Kanye West evleri ayırıyor

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Kim Kardashian ile Kanye West evleri ayırıyor

2014 yılında evlenen Kim Kardashian ile Kanye West evliliğinin üzerinde kara bulutlar dolaşıyor. Boşanma yok, evler ayrılacak.

06 Haziran 2020, Cumartesi 07:00 Son Güncelleme:
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ABD’li televizyon yıldızı Kim Kardashian (39) ile rapçi Kanye West (42), 2012’de ilişkiye başlamış, 2014’te evlenmişti. Yaşları 6 ila 1 arasında değişen 4 çocuk sahibi çift, 24 Mayıs’ta 6’ncı evlilik yıldönümlerini kutladı. Ancak çiftin evliliği üzerinde kara bulutlar dolaşıyor.

Ayrı uçlarda

Corona virüs karantinası nedeniyle ilk defa uzun süre bir arada olan çiftin araları bozuldu. Çift, Los Angeles’taki 60 milyon dolarlık 1500 metrekare büyüklüğündeki evlerinin birbirlerine zıt uçlarında kalıyor. Kim’in boşanmayı düşünmediği ancak ayrı eve taşınmak istediği öne sürüldü.

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