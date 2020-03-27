Magazin Kim Kardashian, lahmacuna Ermeni pizzası dedi, Demet Akalın ve Ebru Polat'ı kızdırdı

Kim Kardashian, lahmacuna Ermeni pizzası dedi, Demet Akalın ve Ebru Polat'ı kızdırdı

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Kim Kardashian, lahmacuna Ermeni pizzası dedi, Demet Akalın ve Ebru Polat'ı kızdırdı

Dünyaca ünlü isim Kim Kardashian, dün akşam sosyal medya hesabından lahmacunu Ermeni pizzası olarak tanıttı. Demet Akalın ve Ebru Polat konuya dahil oldu

27 Mart 2020, Cuma 11:29 Son Güncelleme:
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Kim Kardashian, Instagram hesabından lahmacun videosu paylaştı. Dün akşam evine lahmacun sipariş veren Kardashian, 'Ermeni pizzası' olarak tanıtınca kıyamet koptu. Kardashian'ın bu paylaşımına ünlü isimlerden de tepki geldi.

"Made in Türkiye bebeğim" 

Paylaşımını "Kimler lahmacunu biliyor? Bu bizim Ermeni pizzamız" notuyla yayınlayan Kim Kardashian'a Demet Akalın ve Ebru Polat tepki gösterdi. Demet Akalın, "Lahmacun... Made in Türkiye bebeğim" yazdı. Polat ise, "Lahmacun canım o! Ermeni pizzası değil" ifadelerini kullandı.



Baklava fotoğrafı paylaşmıştı

Kim Kardashian'ın kardeşi Kourtney Kardashian da sosyal medya hesabından baklava fotoğrafı paylaşmıştı. Baklavanın Türkler'e ait olduğunu söyleyen takipçileri Kardashian'ın paylaşımını yorum yağmuruna tutmuştu.

Birbirlerine girdiler

Kim Kardashian ve Kourtney Kardashian, hayatlarını gözler önüne seren Keeping Up With The Kardashians adlı reality show programında tekme tokat kavga etti. İkiliyi kardeşleri Khloe Kardashian ayırdı.


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