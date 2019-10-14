Amerika'nın en ünlü reality şov yıldızı Kim Kardashian, Ermenistan'daki Teknoloji Kongresi'ne katıldı. Kısa bir röportaj veren Kim Kardashian'a Prens Harry ve Meghan Markle'a yapılan eleştiriler soruldu.

Ünlü yıldız, iki kraliyet mensubunu savunarak, 'Herkes kendi seçimlerini yapar, kendi kararlarını verir.' dedi. Sussex Dük ve Düşesi hakkında görüşlerini ifade eden Kardashian,'Dediğim gibi kimse mükemmel olmak zorunda değil. Ben mükemmel değilim, onlar mükemmel değil. Kim mükemmel bilmiyorum.

Prens Harry ve Meghan Markle

'Onlar dünyayı değiştiriyor'

Kim Kardashian, Meghan Markle ve Prens Harry'nin yaptığı hayır işlerinin büyük bir hayranı.

'Onları hala çok seviyorum. Önemli şeylere dikkat çekmek için tutkulu bir şekilde çalışıyorlar.' diyen Kardashian, 'Onlar yaptıklarıyla dünyayı değiştiriyorlar' açıklamasını yaptı.