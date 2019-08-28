Kim Kardashian: Şöhrete utanç verici bir şekilde takıntılıydım

Kim Kardashian, “Daha önce neden yapmadım” dediği bir röportaj gerçekleştirdi.

Kardashian, Vogue Arabia’nın eylül sayısında eşi Kanye West’e röportaj verdi.

Dünyaca ünlü yıldız, özel hayatıyla ilgili çok özel açıklamalarda bulundu.

Vogue Arabia‘da yer alan habere göre; hukuk fakültesinde okuyan Kim Kardashian bu durumu eleştirenlere, “Gerçekten çalışmak zorunda olmadığım ve Hukuk Fakültesi’ne paramla girdiğim konuşuluyor. Ancak bu büyük bir yanlış” dedi.

“ŞÖHRETE UTANÇ VERİCİ BİR ŞEKİLDE TAKINTILIYDIM”

Kanye West 370 milyon dolar serveti bulunan eşine parası ve şöhreti hakkında ne düşündüğünü sordu. Kim Kardashian ise, “Para her zaman amaçtır ama benim için şöhret olmak çok önemli. Şöhrete utanç verici bir şekilde takıntılıydım. Ünlü olmanın bağımlılık yaptığı konusunda hem fikirim” diyerek yanıtladı.

EN SEVDİĞİ KIZ KARDEŞİ KİM?

Kardashian’a eşi Kanye, en sevdiği kız kardeşini sordu. “Bu ilişkilerimizdeki iniş ve çıkışlara göre değişiyor. Bence bu yıl çok güçlü bir Kim – Khloe yılı oldu. Kendall ve Kylie ile de oldukça yakınımdır. Fakat Kourtney ve Khloé ile çok fazla zaman geçirdim. Birlikte anlatacak çok fazla anımız ve ortak arkadaşlarımız var. Khloe ile çok fazla yakınımdır ama bu yıl birbirimize daha fazla bağlandık” dedi.











