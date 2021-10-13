Magazin Kim Kardashian ve Kanye West çiftinden büyük boşanma anlaşması

Kim Kardashian ve Kanye West çiftinden büyük boşanma anlaşması

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Kim Kardashian ve Kanye West çiftinden büyük boşanma anlaşması

Şubat ayından bu yana boşanma davası süren Kim Kardashian ile Kanye West, önemli bir gelişme kaydetti. Ayrılmak üzere olmalarına rağmen sık sık bir araya gelen ünlü çift, finansal konuda uzlaşma sağladı.

13 Ekim 2021, Çarşamba 13:30 Son Güncelleme:
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Kim Kardashian ile Kanye West’in boşanmasıyla ilgili önemli bir gelişme kaydedildi. Dört çocuk sahibi çiftin şubat ayından bu yana devam eden boşanma davasında büyük bir uzlaşma sağlandığı öğrenildi.

TMZ’nin haberine göre ikili, California’nın Hidden Hills şehrinde yer alan 60 milyon dolarlık malikane üzerinde anlaştı. Anlaşmaya göre evliyken çiftin birlikte yaşadığı özel tasarımlı devasa ev, Kardashian’ın olacak. Boşanma aşamasında ikili arasındaki finansal pazarlığın dostça geçtiği öğrenildi.

SIK SIK BİR ARADALAR

Öte yandan çift, boşanma davaları sürerken yan yana görüntü vermeye devam ediyor. Daha önce Kardashian, West’in Donda albümünün tanıtım gecelerinde boy gösterirken, en son SNL’de sunuculuk yapan Kardashian’a bu defa West destek oldu.

Kardashian TV şovuna giderken yanında West’in olduğu görüldü. West’in ayrıca, boşanmak üzere olduğu eşinin şov için hazırlanmasına da yardım ettiği öne sürülmüştü.

'AMERİKA'NIN EN ZENGİN SİYAH ADAMIYLA EVLENDİM'

40 yaşındaki Kardashian, hafta sonu komedi programında ilk kez yaptığı sunuculukta eşi hakkında; “Tüm zamanların en iyi rap şarkıcısıyla evlendim. Bana dört harika çocuk veren, Amerika’nın en zengin siyah adamı” diyerek boşanma aşamasında olduğu Kanye West’ten bahseden Kardashian, “Yani ondan boşandığımda, bu sadece tek bir şey eksiliyor demektir… şahsiyet” diye konuşmuştu.

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