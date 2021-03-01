Magazin Kim Kardashian ve Kanye West'in boşanma nedeni!

Kim Kardashian ve Kanye West'in boşanma nedeni!

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Kim Kardashian ve Kanye West'in boşanma nedeni!

Dünyaca ünlü reality show yıldızı Kim Kardashian'la boşanma aşamasında olan Kanye West'in boşanma davasına ilişkin mahkeme belgeleri basına sızdı. Çiftin, 'Uzlaşmaz farklılıklar' sebebiyle ayrılık kararı aldığı öğrenildi.

01 Mart 2021, Pazartesi 17:37 Son Güncelleme:
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Dünyanın en gözde çiftlerinden biri olan Kim Kardashian ile Kanye West, evliliklerinin sonuna geldi. 40 yaşındaki Kardashian'ın Hollywood'un ünlü boşanma avukatı Laura Wasser ile Los Angeles merkezindeki mahkemeye başvurmuştu.

Çiftin boşanma nedenine ilişkin ilk detay ortaya çıktı. İkilinin "Uzlaşmaz farklılıklar" sebebiyle ayrılık kararı aldığı öğrenildi. The Sun gazetesi tarafından yayınlanan dosyalar, çiftin dört çocuğu North (7),Saint (5),Chicago (3) ve Psalm’ın (21 aylık) ortak velayetini istediğini de doğruluyor.

Belgelere göre ayrıca Kardashian, boşanma sonrası kendisi veya West tarafından eş desteği verme yetkisinin sonlandırılmasını da talep etti. West'in bu düzenlemelerden memnun olduğu öğrenildi. Taraflardan hiçbirinin sahip oldukları evlilik anlaşmasına itiraz etmedikleri de belirtildi.

'İKİ YILDIR BOŞANMAYA ÇALIŞIYORUM'

Aylardır ikisinin ayrı hayatlar yaşadığı söylenen çiftin boşanma iddiası, West'in sonradan sildiği ilginç bir tweet'le ortaya çıkmıştı. West de ABD seçimlerine adaylığını koyduğu dönemde Kardashian'dan boşanmaya çabaladığını söylemişti. West, eşi Kim Kardashian'ın bir otelde rap şarkıcısı Meek Mill ile buluşmasından sonra yaklaşık iki yıldır boşanmaya çalıştığını ifade etmişti.

'EŞİMİN BİPOLAR BOZUKLUĞU VAR'

West’in, Kim Kardashian ile Nicki Minaj'ın eski sevgilisi Meek Mill'in Kasım 2018'de Los Angeles'ta açılan Ceza Adalet Reformu Zirvesi'nde konuşmak için bir araya geldiği zamana atıfta bulunduğu düşünülmüştü. Kardashian ise, "Kocama anlayış gösterin, bipolar bozukluğu var" ifadelerini kullanarak West'i savunmuştu.

'BOŞAN ONDAN!'

Kim Kardashian ile Kanye West'in boşanmasının perde arkasıyla ilgili iddialar da bitmek bilmiyor. Kimye adıyla anılan Kardashian ve West'in boşanmasında anne Kris Jenner'ın da etkisi olduğunu söyleniyor. Bu iddialara göre Jenner, kızı Kim'e "Ondan boşan" dedi.

Jenner, damadı Kanye West'in giderek kontrolden çıktığını ve bu durumun da kızına ve aile markasına zarar verdiğini düşünüyor. Çift, 2014 yılında İtalya'nın Floransa kentinde dünya evine girmişti. Kardashian, Kanye West ile üçüncü evlililiğini yapmıştı. Kardashian, 2000 yılında müzisyen Damon Thomas ile yaptığı evliliği 4 yıl sürdü. 2011'de ise basketbolcu Kris Humphries ile evlendi ancak 2 yıl sonra ayrılık kararı aldı. West ise ilk kez nikah masasına oturmuştu.

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