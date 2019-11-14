Kim Kardashian'ın cesur kıyafetler içinde ne kadar kusursuz göründüğünü hepimiz biliyoruz. Zaman zaman kusursuz görüntüsünün sırlarını paylaşan Kardashian'ın en sevdiği şey ise bu durumu paraya çevirmek. Kim Kardashian, daha önce sütyen giyemeyeceği zamanlarda, göğüslerinin dik durması için koli bantlarından faydalandığını itiraf etmişti. Ancak Kardashian, koli bantlarının canını çok yaktığını da dile getirmişti. Peki ne yaptı? Krizi fırsata çevirdi.

Kim Kardashian, yeni bir iç giyim markası çıkardı. Kardashian, adını Skims koyduğu bu markada, göğüslerin dik ve dolgun durmasını sağlayan, can yakmayan bantlar üretti.

Kardashian, koli bandı kullandığı zamanlardan kalan fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

Her ten rengine göre bant

Her ten rengine özel vücut bantlarını 36 dolardan (207 TL), meme ucu bantlarını 12 dolardan (69 TL) satışa çıkardı.

Kim Kardashian'ın vücut bantlarının nasıl kullanılması gerektiğini ve hangi kıyafetlerle daha iyi duracağını da sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Kardashian, vücut bantlarının hem takılırken hem de çıkarılırken oldukça zararsız ve nazik olduğunu belirtti. Bantların nasıl takılacağını anlatan Kardashian, 'Boynun çok yakınına getirmeyin, çünkü kıyafetler tam omuzda bitiyor. İşin sırrı bandın asla görünmemesinde' dedi.





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