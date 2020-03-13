Kim Kardashian, özel jetinde paylaştığı fotoğraf ile yine dillere düştü. 39 yaşındaki televizyon yıldızı, Kadınlar Günü'nde katıldığı davette Dior marka beyaz bir takım elbise giydi. Dört çocuk annesi Kim Kardashian, Dior'un geniş paçalı pantolunu kendine uydurmayı başardı. Ancak Dior'un bu takımı, 2019 ilkbahar-yaz erkek koleksiyonundandı. Takım, Paris Moda Haftası kapsamında pembe rengi ile tanıtılmıştı. Kim Kardashian, görünümünü ev fiyatındaki Hermes marka metalik çantasıyla tamamladı. Çantanın fiyatı 55 bin euro yani yaklaşık 390 bin lira değerinde.

6 yaşındaki kızına 10 bin dolarlık çanta

Kim Kardashian West ve rapçi Kanye West, ilk çocukları 6 yaşındaki North'un zaman zaman yaşına uygun olmayan davranışı ve kıyafetleri nedeniyle eleştirilse de, çift, eleştirilere pek kulak asıyor gibi görünmüyor.

North pazar günü Kanye West'in New York'taki Lincoln Center'da düzenlenen operasına anneannesi Kris Jenner'ın hediye ettiği Hermés marka çantayla katıldı. Üstelik, çift tüm dünya basını tarafından görüntüleneceğini biliyordu.

North'un milyon dolar değerindeki kombini bununla da bitmedi, bir de üzerine annesi Kim Kardashian'ın markası SKIMS’e ait 88 dolar değerindeki triko pantolonunu ve 128 dolarlık hırkayı giydi. Bu North'un taktığı ilk lüks çanta değil.

Daha önce de Japonya'ya düzenledikleri aile seyahati sırasında annesinin 35 bin dolarlık Dior marka çantasıyla görüntülenmişti.



