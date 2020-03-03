Bir televizyon yüzü olarak başladığı kariyerine, bir ikona dönüşerek devam eden Kim Kardashian ve rapçi Kanye West'in 6 yaşındaki kızı North West, babasının izini sürüyor. Pazartesi akşamı Paris Moda Haftası kapsamında Kanye West'in markası Yeezy'nin defilesinde sürpriz şekilde sahneyi alan North, ilk canlı rap performansını gerçekleştirdi. Performansı sırasında annesi Kim, kızını seyircilerin arasından izlerken, babası Kanye West ise kızının hemen arkasında yerini alarak sahnede ona eşlik etti. North'un özgüveni ve sözlere hakimiyeti, izleyenlerin dikkatinden kaçmadı. Ancak bazı sosyal medya kullanıcıları, North'un sesinin dijital ortamda değiştirildiğini iddia etti.





Kim Kardashian inkar etti

Twitter ve Instagram kullanıcıları North'un sesinin, internette viral olan 4 yaşındaki çocuk star ZaZa'nın sesinin aynısı olduğunu, North'un sesinin stüdyo ortamında değiştirildiğini iddia etti. North'un şovundan saatler sonra da ZaZa'nın anne ve babası benzerliğe dikkat çekerek Kim ve Kanye'ye seslendi, "Önce orijinaline sevgi ve destek gösterin" dedi. Kim ise, Instagram'ın hikayeler bölümünden yaptığı açıklamada, North'un, ZaZa'nın büyük bir hayranı olduğunu, performansa son dakikada karar verildiğini belirterek dolayısıyla böyle bir hazırlığa vakit kalmayacağına işaret etti. Kim, iki küçük kızın en kısa zamanda bir araya gelmesini umduğunu da sözlerine ekledi.

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