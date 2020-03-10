Kim Kardashian'ın makyaj sanatçısı Mario Dedivanovic, doğal bir görünümün elde etmek uyguladığı makyaj hilesini açıkladı. Dedivanovic, kusursuz ve çok doğal bir cilt oluşturmak için mikro gizleme adı verilen bir teknik kullandığını açıkladı. Mario, 'Mikro gizleme, az miktarda ürün ve fırça kullanarak lekeleri veya pigmentasyonu kesin olarak gizlemek için kullanılan bir tekniktir' diyor. Bu teknik, en az miktarda ürün ve daha taze ve daha doğal görünen bir yüz için en iyi sonucu veriyor.

Mikro gizleme tekniği nedir?

Mikro gizleme tekniği, tüm yüzünüzü bir fondötenle örtmeden kusurları veya cilt tonunu gizlemenin zahmetsiz yollarından biri. İnce bir fırça ile kusurlu görünen bölgeleri hedef alan bu yöntemle, doğal görünüme sahip olabilirsiniz.

Mikro gizleme tekniği nasıl yapılır?

Mario, makyajda kullanılacak ürünü yüz boyunca küçük noktalara hafifçe yerleştirmek için ince bir makyaj fırçası kullandığınızı söyledi. Daha sonra fırçanın üzerine minimum basınç uygulayarak ürün yumuşatılır. Kapatıcıyı ayarlamak için parmaklarınızla hafifçe ürüne vurarak cildinize yedirmeniz gerekir.

Mario, doğal ve kusursuz görünüm elde edebilmek için mümkün olduğunca ten renginize en yakın fondöten ve kapatıcıyı kullanmanız gerektiğini söylüyor.

Cildinizin bir tonla mükemmel bir şekilde eşleşmesi nadirdir, bu nedenle fondötenleri-kapatıcıları karıştırmak ve özelleştirmek önemlidir.







