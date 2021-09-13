Ersan Alışveriş Hizmetleri ve Gıda Sanayi Ticaret AŞ bünyesindeki KİM market için SPK’ya halka arz amacıyla başvuruda bulunulmuştu. Başvurunun onaylanmasının ardından KİM marketten hisse senedi alarak, şirketten pay sahibi olmak isteyenler, KİM market ne zaman halka arz hakkındaki detayları araştırıyor. Peki, KİM market borsada ne zaman işlem görecek, hisse fiyatı ne kadar, işlem kodu ne? İşte ayrıntılar…

KİM MARKET HALKA ARZ NE ZAMAN?

KİM market halka arz işlemi 16-17 Eylül 2021, Perşembe Cuma günlerinde saat 10.30 ile 13.00 arasında gerçekleştirilecek.

KİM MARKET HİSSE FİYATI NE KADAR?

KİM market hisse fiyatı ise SPK tarafından 3,50 TL olarak belirlendi. Ayrıca, KİM market BITS işlem kodu da KIMMR oldu.

KİM marketlerini işleten şirketin mevcut sermayesi 175 milyon TL'den 240 milyon TL'ye yükseltilecek.

İnternet sitesinde yer alan taslak izahnamesine göre şirket 2020 yılında 15,2 milyon TL kâr yazdı. 2019 yılında şirketin hasılatı 716 milyon TL olurken, 2020'de bu rakam 983,9 milyon TL'ye yükseldi.