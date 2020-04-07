Magazin 'Kim Milyoner Olmak İster' yarışması format değişikliğine gitti

'Kim Milyoner Olmak İster' yarışması format değişikliğine gitti

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'Kim Milyoner Olmak İster' yarışması format değişikliğine gitti

'Kim Milyoner Olmak İster' yarışması corona virüs nedeniyle format değişikliğine gitti. Stüdyoya seyirci alınmayınca, 'seyirciye sorma jokeri' bir süreliğine değişti. Peki yeni joker ne oldu?

07 Nisan 2020, Salı 13:11 Son Güncelleme:
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ATV ekranlarından yayınlanan bilgi yarışması 'Kim Milyoner Olmak İster', dün akşam 880'inci bölümüyle ekranlara geldi. Corona virüs nedeniyle seyircisiz devam edilen yarışmada, 'seyirciye sorma jokeri' doğal olarak iptal edildi.

Arda Ayten seyirci olacak

Bunun yerine 'Kim Milyoner Olmak İster' yarışmasında ilk kez 1 milyonluk büyük ödülü kazanan yarışmacı Arda Ayten, corona virüs bitene kadar uzman olarak yarışmada yer alacak.

Tıp fakültesi öğrencisi olan Ayten yarıştığı dönemde kitaplara olan ilgisini dile getirmiş ve doğru cevaplarıyla 12 sorunun hepsini bilmişti.

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