Magazin Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Marie Antoinette sorusu (Fransa Kraliçesi Marie Antoinette kimdir?)
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Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Marie Antoinette sorusu (Fransa Kraliçesi Marie Antoinette kimdir?)

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Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Marie Antoinette sorusu (Fransa Kraliçesi Marie Antoinette kimdir?)

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının dün akşam yayınlanan bölümünde, Fransa kraliçesi Marie Antoinette ile ilgili sorulan soru Google'da en çok arananlar arasına girdi.

07 Şubat 2021, Pazar 13:10 Son Güncelleme:
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Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'in dün akşam yayınlanan bölümünde, Fransa kraliçesi Marie Antoinette ile ilgili sorulan soru dikkat çekti.

Dikkat çeken soru şu şekilde:

Fransa kraliçesi Marie Antoinette, 1793’te giyotinle idama götürülürken celladın ayağına bastıktan sonra hangisini söylemiş ve bu onun son sözü olmuştur? 

A-Lütfen biraz dikkat eder misiniz?

B- Kim bu kaba adam?

C- Affedersiniz beyfendi, isteyerek yapmadım

D- İntikamınızı nazikçe alınız

Doğru cevap C şıkkı

Marie Antoinette kimdir?

Josephe Jeanne Marie Antoinette von Habsburg-Lorraine veya Maria Antonia Josepha Johanna 2 Kasım 1755 – ö. 16 Ekim 1793 tarihlerinde yaşamıştır. Fransa Kraliçesi ve Avusturya arşidüşesi. Kısaca Marie Antoinette veya Maria Antonia olarak bilinir. Kutsal Roma İmparatoru I. Franz ve eşi Avusturya İmparatoriçesi Maria Theresa'nın kızıdır.

Henüz 14 yaşındayken Fransa veliahtı XVI. Louis ile evlendi. 1774 Mayıs'ında XVI. Louis Fransa kralı olunca Marie Antoinette Fransa kraliçesi oldu. XVII. Louis'nin (Kayıp Döfen) annesidir. Fransız Devrimi esnasında "Vatan hainliği" ile suçlanarak giyotinle idam edildi.

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