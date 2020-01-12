'Kim Milyoner Olmak ister' yarışma programına katılan 27 yaşındaki Ümmü Gülsüm Genç, herkesin dikkatini çekti. 4 yaşında geçirdiği ateşli hastalık sonrası konuşamayan 27 yaşındaki yarışmacı için bu kez farklı bir format izlendi. Genç, yarışmada müthiş bir performans ortaya koydu.

İzleyicilerden tam not aldı

Yarışmaya Artvin’den katılan çevre mühendisi Ümmü Gülsüm için yarışmanın formatında değişikliğe gidildi. Dört yaşında geçirdiği ateşli hastalık sonrası konuşma engelli hale gelen 27 yaşındaki yarışmacı için pratik bir çözüm bulundu. Sunucu Kenan İmirzalıoğlu soruları sordu ve yarışmacı kendisine özel hazırlanan kartonlarla soruları cevapladı. Elindeki tahtaya soruların cevap şıklarını yazan Gülsüm’ün yarışma performansı izleyiciden tam not aldı.