Kim Milyoner Olmak İster'de konuşma engelli Ümmü Gülsüm Genç'ten müthiş performans
ATV ekranlarının sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de bu akşam tarihi bir gece yaşandı. Sevilen yarışmaya Artvin'den katılan 27 yaşındaki konuşma engelli çevre mühendisi Ümmü Gülsüm Genç, olağanüstü bir başarıya imza attı. İşte Ümmü Gülsüm Genç'in başarısının ayrıntıları...
'Kim Milyoner Olmak ister' yarışma programına katılan 27 yaşındaki Ümmü Gülsüm Genç, herkesin dikkatini çekti. 4 yaşında geçirdiği ateşli hastalık sonrası konuşamayan 27 yaşındaki yarışmacı için bu kez farklı bir format izlendi. Genç, yarışmada müthiş bir performans ortaya koydu.
İzleyicilerden tam not aldı
Yarışmaya Artvin’den katılan çevre mühendisi Ümmü Gülsüm için yarışmanın formatında değişikliğe gidildi. Dört yaşında geçirdiği ateşli hastalık sonrası konuşma engelli hale gelen 27 yaşındaki yarışmacı için pratik bir çözüm bulundu. Sunucu Kenan İmirzalıoğlu soruları sordu ve yarışmacı kendisine özel hazırlanan kartonlarla soruları cevapladı. Elindeki tahtaya soruların cevap şıklarını yazan Gülsüm’ün yarışma performansı izleyiciden tam not aldı.