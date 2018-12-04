Kim Milyoner Olmak İster'de telefon jokeri, yarışmacıyı rezil etti

Kim Milyoner Olmak İster'de telefon jokeri, yarışmacıyı rezil etti Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının dün akşam yayınlanan bölümüne, bir yarışmacının telefon jokeri hakkını kullanmak için aradığı kişi soruyu internetten bulmaya çalışırken duyulan klavye sesleri damga vurdu