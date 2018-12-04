Kim Milyoner Olmak İster'de telefon jokeri, yarışmacıyı rezil etti
Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının dün akşam yayınlanan bölümüne, bir yarışmacının telefon jokeri hakkını kullanmak için aradığı kişi soruyu internetten bulmaya çalışırken duyulan klavye sesleri damga vurdu
Kim Milyoner Olmak İster'e katılan Ege Üniversitesi Diş Hekimi Fakültesi'nde okuyan Aleyna Cesur'un yaşadığı olay damga vurdu!
KLAVYE SESLERİ DUYULDU
Aleyna Cesur, 30 bin TL değerindeki "Guinness Dünya Rekorarı'na göre Kurt Steinter, bir taşı su üzerinde art arda kaç defa sektirerek rekor kırmıştır?" sorusunun cevabını bilemeyince telefon jokeri hakkını kullanarak yakın bir arkadaşını aradı.
Yarışmacının aradığı arkadaşı da doğru cevabı bilemeyince internetten bakmaya çalıştı.
30 saniyelik sürede sorunun cevabını aramak için klavyeye hızlı hızlı basarak sorunun cevabını bulmaya çalışan ancak başarılı olamayan kişi, verilen sürede doğru cevabı bulamayıp yanıtlayamadı.
YANLIŞ CEVABI VERDİ
Telefon jokerinde cevabı öğrenemeyen yarışmacı yarı yarıya joker hakkını da kullandı.
Soruya yanlış cevabını veren yarışmacı, 15 bin TL ödülle yarışmadan ayrıldı.