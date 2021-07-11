Magazin 'Kim Milyoner Olmak İster'e Adanalı 'Dertlipolat' damga vurdu!

'Kim Milyoner Olmak İster'e Adanalı 'Dertlipolat' damga vurdu!

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'Kim Milyoner Olmak İster'e Adanalı 'Dertlipolat' damga vurdu!

ATV ekranlarında yayınlanan ‘Kim Milyoner Olmak İster’ yarışması 3 Temmuz Cumartesi akşamı 941'inci bölümüyle ekranlara geldi. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu programın son bölümünde; ilkokulu 11 senede bitirdiğini söyleyen yarışmacı Adanalı Ozan Dertlipolat, geceye damga vurdu.

11 Temmuz 2021, Pazar 12:16 Son Güncelleme:
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ATV'de uzun yıllardır yayınlanan 'Kim Milyoner Olmak İster' her hafta olduğu gibi bu hafta Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla izleyicilerin karşısına çıktı. Yarışmada, geceye ilkokulu 11 senede bitirdiğini söyleyen Adanalı Ozan Dertlipolat isimli bir yarışmacı damgasını vurdu. Dertlipolat, yöresel kıyafetleri ile tüm dikkatleri üzerine çekti.

VERDİĞİ CEVAPLA GÜNDEM OLDU 

Yarışmacı Dertlipolat, "Futbolda, 2008'de Avrupa şampiyonu, 2010'da dünya şampiyonu ve 2012'de tekrar Avrupa şampiyonu olan, hangi ülkenin A milli takımıdır?" sorusuna verdiği cevapla da gündem oldu.

Dertlipolat, soruyu görünce "Joker hakkımız bitti... Ben çekileyim o zaman, futbolla hiç alakam yok" diyerek yarışmadan çekilmek istediğini belirtti.

Devam etse "Brezilya" cevabını vereceğini söyleyen yarışmacı, cevabın "İspanya" olduğunu öğrenince "Futbolla ilgim yok ki" diyerek "Sizi tanıdığıma mutlu oldum, burası bizim için bir eğlenceydi..." ifadelerini kullandı.

YARIŞMAYA VEDA ETTİ 

İlginç tarzıyla ve konuşmasıyla 'Kim Milyoner İster'in 941'inci bölümüne damga vuran Adanalı Ozan Dertlipolat, yarışmaya 7,500 tl kazanarak veda etti.

2008 yılında Avrupa Futbol Şampiyonası'nda kazandığı şampiyonlukla yeniden sesini duyurmaya başlayan İspanya, 2010 FIFA Dünya Kupası Şampiyonu olarak bu başarısını perçinlemiştir.

2012 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda da kupaya uzanan İspanya, 2014 FIFA Dünya Kupası'nda grup maçları sonunda elenerek FIFA Dünya Kupası tarihinde, kupaya son şampiyon olarak gelip gruplarda turnuvaya veda eden 4. takım oldu.


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