ATV'de uzun yıllardır yayınlanan 'Kim Milyoner Olmak İster' her hafta olduğu gibi bu hafta Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla izleyicilerin karşısına çıktı. Yarışmada, geceye ilkokulu 11 senede bitirdiğini söyleyen Adanalı Ozan Dertlipolat isimli bir yarışmacı damgasını vurdu. Dertlipolat, yöresel kıyafetleri ile tüm dikkatleri üzerine çekti.

VERDİĞİ CEVAPLA GÜNDEM OLDU

Yarışmacı Dertlipolat, "Futbolda, 2008'de Avrupa şampiyonu, 2010'da dünya şampiyonu ve 2012'de tekrar Avrupa şampiyonu olan, hangi ülkenin A milli takımıdır?" sorusuna verdiği cevapla da gündem oldu.

Dertlipolat, soruyu görünce "Joker hakkımız bitti... Ben çekileyim o zaman, futbolla hiç alakam yok" diyerek yarışmadan çekilmek istediğini belirtti.

Devam etse "Brezilya" cevabını vereceğini söyleyen yarışmacı, cevabın "İspanya" olduğunu öğrenince "Futbolla ilgim yok ki" diyerek "Sizi tanıdığıma mutlu oldum, burası bizim için bir eğlenceydi..." ifadelerini kullandı.

YARIŞMAYA VEDA ETTİ

İlginç tarzıyla ve konuşmasıyla 'Kim Milyoner İster'in 941'inci bölümüne damga vuran Adanalı Ozan Dertlipolat, yarışmaya 7,500 tl kazanarak veda etti.

2008 yılında Avrupa Futbol Şampiyonası'nda kazandığı şampiyonlukla yeniden sesini duyurmaya başlayan İspanya, 2010 FIFA Dünya Kupası Şampiyonu olarak bu başarısını perçinlemiştir.

2012 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda da kupaya uzanan İspanya, 2014 FIFA Dünya Kupası'nda grup maçları sonunda elenerek FIFA Dünya Kupası tarihinde, kupaya son şampiyon olarak gelip gruplarda turnuvaya veda eden 4. takım oldu.



