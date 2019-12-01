Kim Milyoner Olmak İster’e ailesine dava açmak için gelmiş

Her bölümünde seyirciyi ekran başına kilitlemeyi başaran zaman zaman da ilginç anların yaşanmasına neden olan yarışma 'Kim Milyoner Olmak İster' dün akşam sosyal medyanın da gündemindeydi. 12 soruyu doğru cevaplayarak büyük ödülün sahibi olmak isteyen yarışmacıların bilgilerini ortaya koyduğu program dün akşam yine enteresan bir olaya sahne oldu.

Avukat olan Buket isimli yarışmacıya “Kimle geldiniz?” diye soran yarışmanın sunucusu Kenan İmirzalıoğlu, aldığı yanıt karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.

Kazandığı para ile ailesine dava açacakmış

Yarışmacı İmirzalıoğlu’na ailesi ile bir bağı olmadığını, kazandığı para ile dava açacağını söyledi. Kenan İmrizalıoğlu daha sonra Buket Hanım'a neden ailesiyle kan bağının olmadığını sordu. Yarışmacı, ailesinin kendisini maddi dayanak olarak gördüğünü ama kendisinin ihtiyacı olduğunda ailesinin yardımını görmediği için tüm bağını kopardığını söyledi.

İzleyenlerin ağzı açık kaldı

Sosyal medyada sevgi bağı edindiği yakınları olduğunu ama yanında gelme taleplerinin çok olması yüzünden yalnız geldiğini belirtti. Yarışmacının ailesine “benim rızamı almadınız davası” açacağını dile getirdiği anlar herkeste şaşkınlık yaratttı.

Yaptığı açıklamayla stüdyodakilerin ağzını açık bırakan yarışmacıya İmrizalıoğlu "Aile olmanın içinde de bazı gereklilikler yok mudur? Büyükler küçükleri sever, küçükler büyükleri sever" sözleriyle karşılık verdi. Yarışmacının "Ben aile hukuku uzmanıyım yüzde doksanımız böyle maalesef" dedikten sonra başarılı sunucunun "Siz daha iyi bilirsiniz" sözleriyle stüdyo adeta buz kesti.

Yarışmacı, konuşmasında benzer şekilde bir davanın kazanıldığını söyledi. Yarışmacı “farkındalık” yaratmak istediğini söylerken Kenan İmirzalıoğlu da, “biz yine de annelerimizin kıymetini bilelim” diyerek cevap verdi. Twitter’da yarışmacı ile ilgili ilginç yorumlar yapıldı.







