ATV ekranlarında yayınlanan ve ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu 'Kim Milyoner Olmak İster' yarışmasında önceki akşam hayli merak uyandıran bir soru soruldu. Sevilen yarışmada sorulan 10 bin TL'lik soru sosyal medyada gündem oldu ve araştırılmaya başlandı. 15. Yüzyılda Osmanlı Devleti adlı bir kitabın konu başlıklarından biri hangisi olabilir? sorusu yarışmaya damgasını vurdu. İşte herkesin cevabını merak ettiği o soru ve cevabı:

SORU

“15. Yüzyılda Osmanlı Devleti” adlı bir kitabın konu başlıklarından biri hangisi olabilir?

CEVAPLAR

a) Lale Devri

b) Fetret Devri

c) Köprülüler Devri

d) Tanzimat Devri

DOĞRU CEVAP: B- Fetret Devri