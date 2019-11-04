Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran soru! Vincent Van Gogh'un 1889'da "Yıldızlı Gece" adlı tablosunda hangisi yoktur?
ATV ekranlarında yayınlanan ve ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu 'Kim Milyoner Olmak İster' yarışmasında bu akşam programda bir hayli merak uyandıran bir soru soruldu
Bu akşam yayınlanan bölümde yarışmacıya sorulan 125 bin liralık soru sosyal medyada merak edildi ve gündem oldu.
İşte Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran o soru:
Vincent Van Gogh'un 1889'da "Yıldızlı Gece" adlı tablosunda hangisi yoktur?
Kim Milyoner Olmak İster heyecanı bu akşam ekrana gelen yeni bölümle devam etti. Programı izleyenlerin merak ettiği 125 bin lira ödüllü soru ve yanıtı...
Soru:
Vincent Van Gogh'un 1889'da "Yıldızlı Gece" adlı tablosunda hangisi yoktur?
Şıklar:
A- Traktör
B- Kilise
C- Servi ağacı
D- Sabah yıldızı
Doğru cevap: A şıkkı: Traktör