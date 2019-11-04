Bu akşam yayınlanan bölümde yarışmacıya sorulan 125 bin liralık soru sosyal medyada merak edildi ve gündem oldu.

İşte Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran o soru:

Kim Milyoner Olmak İster heyecanı bu akşam ekrana gelen yeni bölümle devam etti. Programı izleyenlerin merak ettiği 125 bin lira ödüllü soru ve yanıtı...

Soru:

Şıklar:

A- Traktör

B- Kilise

C- Servi ağacı

D- Sabah yıldızı

Doğru cevap: A şıkkı: Traktör