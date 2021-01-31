Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'de dün gece yine heyecan dolu anlar yaşandı. Yarışmacılara yöneltilen sorular bazısını sevindirirken bazısını da üzdü. Fakat bir soru vardı ki cevabını gören herkes şaşkına döndü. İşte Kim Milyoner Olmak İster'de geceye damga vuran "Ortalama 60 yaşına kadar yaşayan bir insan hayatı boyunca yaklaşık kaç yalan söyler?" sorusunun cevabı...

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'de dün gece yine heyecan dolu anlar yaşandı. Yarışmacılara yöneltilen sorular bazısını sevindirirken bazısını da üzdü.

Fakat bir soru vardı ki cevabını gören herkes şaşkına döndü. İşte Kim Milyoner Olmak İster'de geceye damga vuran "Ortalama 60 yaşına kadar yaşayan bir insan hayatı boyunca yaklaşık kaç yalan söyler?" sorusunun cevabı...

Dün gece ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster'de kafaları karıştıran ve herkesin merak ettiği bir soru soruldu.

2008'de İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre ortalama 60 yaşına kadar yaşayan bir insan hayatı boyunca yaklaşık kaç yalan söyler? sorusu, izleyiciler için merak konusu oldu. Birbirinden ilginç yarışmacıların 1 milyonluk ödül için ter dökeceği yarışmada heyecan dorukta.

Peki, 2008'de İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre ortalama 60 yaşına kadar yaşayan bir insan hayatı boyunca yaklaşık kaç yalan söyler? sorusunun cevabı nedir?

Yarışmacı İknur Günaydın, 30.000 TL değerindeki soruyu 'çift yanıt joker hakkı'nı kullanarak cevapladı. Ancak 2 cevapta da doğru yanıtı bilemedi.

“2008'de İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre, ortalama 60 yaşına kadar yaşayan bir insan hayatı boyunca yaklaşık kaç yalan söyler?”

A) 88B) 880C) 8.800D) 88.000Doğru cevap: D) 88.000

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