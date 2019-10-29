Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında 1 milyonluk büyük ödülü kazanan Arda Ayten Takvim'e konuştu. İdollerinin İlber Ortaylı ve Nobel ödüllü profesör Aziz Sancar olduğunu belirten Arda Ayten, şu açıklamaları yaptı:

Bizi sürekli eleştirenler, inanmayanlar var. Başarısızlıklarını örtmeye çalışıyorlar. Türk gençliği kendine inanırsa her şeyi yapar.

Gençlerde ciddi bir bilgi isteği var. Gelenekleri dışlamıyor, kültürümüze sahip çıkıyorlar. Ancak bir rehbere ihtiyaçları var.





Arda Ayten kimdir?

Kim Milyoner Olmak İster'in birincisi Arda Ayten, 20 yaşında ve Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'nde Tıp eğitimi görüyor. Arda Ayten, anne ve babasının 4 yaşında iken boşandıklarını belirterek babasının şimdiye kadar kendisini asla arayıp sormadığını dile getirmesiyle yürekleri dağlamıştı.

#olayıngeçmişi

Kim Milyoner Olmak İster yeni sezonun ilk bölümünü bir milyonluk soruyla açmıştı. Bir milyonluk soruda Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy 'un yazdığı on kıtadan oluşan İstiklal Marşı'nda Vatan, Kan, Toprak ve Yurt kelimenden hangisinin diğerlerinden daha az sayıda geçtiği sorulmuştu.

'un yazdığı on kıtadan oluşan İstiklal Marşı'nda Vatan, Kan, Toprak ve Yurt kelimenden hangisinin diğerlerinden daha az sayıda geçtiği sorulmuştu. "On kıtadan oluşan İstiklal Marşı'nın tamamında, bu kelimelerden hangisi diğerlerinden daha az geçer?" sorusunu yöneltilen Arda Ayten 'in bir milyonluk soruyu bilip bilmediği merak konusu olmuştu.

'in bir milyonluk soruyu bilip bilmediği merak konusu olmuştu. Kim Milyoner Olmak İster'de bir ilk yaşandı ve Arda Ayten, 12.soruya doğru cevap vererek bir milyon değerindeki ödülünün sahibi olmuştu.

Kenan İmirzalıoğlu, genç yarışmacıyı sarılarak tebrik etmişti. Arda Ayten, ödülünü Kenan imirzalıoğlu'nun elinden almıştı.







