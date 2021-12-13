Futbol Kim Min-Jae rotasyona tepki olarak yoluna devam ediyor

Kim Min-Jae rotasyona tepki olarak yoluna devam ediyor

Futbol

Kim Min-Jae rotasyona tepki olarak yoluna devam ediyor

Fenerbahçe'de Güney Koreli Kim Min-Jae, takımın en fazla oynayan oyuncusu oldu. Min Jae aynı zamanda ülkesinin milli takımında da forma giymeye devam ediyor.

13 Aralık 2021, Pazartesi 10:51 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'de Kim Min-Jae takımın en fazla süre alan oyuncusu olarak dikkat çekiyor. 19 maçta forma giyen ve 1617 dakika oynayan Kim, 13 lig maçı 6 Avrupa maçında görev yaptı. Takımlarda en çok oynayan oyuncu genellikle kaleciler oluyor ancak Fenerbahçe'de Altay Bayındır'ın sakatlığının ardından bu unvan Kim'e geçti.

Kim, Güney Kore Milli Takımı'nda da 4 maçta aralıksız oynadı.

Güney Koreli oyuncu adeta rotasyona ve dinlenmeye tepki olarak yoluna devam ediyor.

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