Kim, nasıl şampiyon olur? Kümede kalmak için hangi sonuçlar lazım?

Eğer bu akşam Galatasaray ve Beşiktaş kazanırsa şampiyon ikisinden biri olacak ve Fenerbahçe'nin şansı kalmayacak.

Beşiktaş ve Galatasaray arasında ikili averaj avantajı bulunmuyor. Bu nedenle genel averaja bakılacak. Galatasaray, şampiyon olabilmek için Beşiktaş'tan 3 fazla farkla kazanmalı. Aksi durumda Beşiktaş şampiyon olacak.

Galatasaray ve Beşiktaş'ın genel averajları eşit olsa dahi atılan gole bakılacak ve Beşiktaş yine şampiyonluğa ulaşacak.