Kim, nasıl şampiyon olur? Kümede kalmak için hangi sonuçlar lazım?

Şampiyonluk yarışı Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe arasında geçiyor. En avantajlı takım Beşiktaş çünkü ipler, onların elinde. Beşiktaş 81 puan ve 44 averajla lider. Galatasaray 81 puan 42 averajla ikinci. Fenerbahçe ise 79 puanla üçüncü. Peki şampiyon nasıl belli olacak?
Eğer bu akşam Galatasaray ve Beşiktaş kazanırsa şampiyon ikisinden biri olacak ve Fenerbahçe'nin şansı kalmayacak.
Beşiktaş ve Galatasaray arasında ikili averaj avantajı bulunmuyor. Bu nedenle genel averaja bakılacak. Galatasaray, şampiyon olabilmek için Beşiktaş'tan 3 fazla farkla kazanmalı. Aksi durumda Beşiktaş şampiyon olacak.
Galatasaray ve Beşiktaş'ın genel averajları eşit olsa dahi atılan gole bakılacak ve Beşiktaş yine şampiyonluğa ulaşacak.
İki takımdan biri puan kaybeder ve diğeri kazanırsa averajlara bakılmaksızın kazanan takım şampiyon olacak.
Fenerbahçe'nin şampiyon olabilmesi için ise Beşiktaş ve Galatasaray'ın yenilmesi, Fenerbahçe'nin de kazanması gerekiyor. Böylece Fenerbahçe 1 puan farkla şampiyon olacak.
Beşiktaş ve Galatasaray beraber kalır, Fenerbahçe kazanırsa puanlar eşitlenecek ve üçlü averaja bakılacak. Üçlü averajda da şampiyon olacak takım yine Beşiktaş.
Küme düşmeme mücadelesi ise Kayserispor ve Gençlerbirliği arasında geçiyor. Avantajlı olan Kayserispor, zira 3 puan önde bulunuyor. Ancak Kayserispor'un rakibi Fenerbahçe.
Kayserispor'un puan alması durumunda Gençlerbirliği'nin maçının önemi kalmıyor ve Gençlerbirliği kazansa bile küme düşüyor. Gençlerbirliği ise Trabzonspor deplasmanına gidiyor.
Kayserispor yenilir, Gençlerbirliği kazanırsa, ikili averajda önde olan Gençlerbirliği kümede kalacak.
Ankaragücü'nün de kazanması durumunda olaya üçlü averaj girecek. Üçlü averajda da yine Gençlerbirliği önde ve kümede onlar kalacak.