Kim ve Kourtney Kardashian programda birbirine saldırdı

Günlük hayatlarını kameralar karşısında yaşayan ve sık sık tartışan Kim Kardashian ve ablası Kourtney Kardashian bu sefer kavgada fiziksel boyuta geçti. Kardashian ailesinin çok izlenen reality show’u Keeping Up With Kardashian’dan ayrılmak isteyen Kourtney Kardashian, programın yıldızı Kim ile kavgaya tutuştu.

Kardeşlerinin aksine kameralardan sıkılan ve artık çocuklarıyla köşesine çekilmek isteyen Kourtney, kardeşlerinin baskısı altında kalıyor. Kourtney’i ‘çaba göstermemek’ ile suçlayan kardeşler, programda ablalarına karşı cephe almış gibi görünüyor.

Mart ayında yayınlanacak 26. sezonun prömiyer videosunda görüntülenen, ağız dalaşı ile başlayan kavga, Kourtney’nin Kim’e fiziksel saldırısıyla devam ediyor. Görüntülerde ‘Söyleyecek bir şeyin yok!’ diye bağıran Kourtney, kız kardeşinin yüzüne saldırıyor ve Kim ‘Bana sakın bir daha böyle gelme!’ diyerek Kourtney’e fiziksel olarak karşılık veriyor.

Kim Kardashian, Kasım ayında katıldığı bir gündüz programında Kourtney’nin artık devam etmek istemediğini ama aldığı bu kararının çok havada olduğunu belirtmişti. Kim çözüm olarak Kourtney’nin programda daha az görüneceği kararına vardıklarını söylemişti. Kavga kıyamet bölümleri ile Keeping Up With The Kardashians’ın yeni sezonu 26 Mart’ta yayına girecek.