Kim’den tedirgin eden füze hamlesi

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre füzeler ülkenin doğusundaki Hodo yarımadasından ateşlendi. Açıklamada, füzelerin 70 ila 200 km arasında seyredip Japon Denizi’ne düştüğü belirtildi.

İLK DENEME

Eğer Güney Kore’nin iddiası teyit edilirse, bu deneme, Pyongyang’ın Kasım 2017’de yaptığı kıtalararası balistik füze atışından sonraki ilk deneme olarak kayda geçecek. Pyongyang geçen ay yaptığı açıklamada, yeni bir ‘taktiksel güdümlü silah’ geliştirdiğini ve denediğini duyurmuştu. Geçen ayki deneme de, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile ABD Başkanı Donald Trump’ın Vietnam’da sonuçsuz kalan zirvesinden sonraki ilk silah denemesi olmuştu.



