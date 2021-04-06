Kendall Jenner, Instagram'da pembe çiçek desenli elbisesiyle boy gösterdi. Ancak gözden kaçırılmaması gereken bir detay vardı; o da Selena Gomez'in video klibinde giydiği elbisenin aynısı olmasıydı. 25 yaşındaki süper model Kendall Jenner'ın Paskalya'ya özel olarak giydiği 2 bin 645 dolarlık Rodarte elbisesini ocak ayında Selena Gomez'in De Una Vez adlı parçasının klibinde giymişti. Kendall Jenner, Vogue China çekimleri için de çiçek desenli uzun bir elbise giymişti.









Kendall Jenner, 'çiçeksi' tarzını kovboy çizmeleriyle tamamlayarak kendine has stilini ortaya çıkardı.

Selena Gomez'in klibinde ise, aynı elbisenin tam ortasında Meksika kültüründe Milargo olarak adlandırılan parlayan bir kalp vardı ve Frida Kahlo'ya göndermeler yapılıyordu.









SELENA GOMEZ HAYRANLARINDAN YORUM YAĞMURU

Kendall Jenner'ın Selena Gomez'le aynı elbiseyi giydiğini fark eden takipçiler, Instagram postunu yorum yağmuruna tuttu.

Kendall Jenner ile Selena Gomez'in eski sevgilisi Justin Bieber arasında aşk yaşandığına dair daha önce dedikodular çıkmıştı.

Kendall Jenner'ın Instagram paylaşımın altına, Justin Bieber'ın eşi Hailey Baldwin "Benim küçük Paskalya tavuğum" yazınca, Selena Gomez hayranları "Bu elbiseyi daha önce gördüğüne bahse girerim" yorumunu yaptı.







