Kime niyet kime kısmet! Siz olsanız ne yapardınız?

Evlenme teklifi alan genç bir kadın, mutluluk içinde yeni nişanlısının adını Google’da arattı. Fakat gördüğü karşısında şok oldu. Nişanlısı, parmağındaki yüzüğü kendisiyle tanışmadan 4 ay önce internetten satın almıştı. İsmi açıklanmayan adamın siteye yaptığı yorumla parmağındaki yüzüğün kendisine değil nişanlısının eski sevgilisine alındığını öğrenen kadın, gözyaşına boğuldu. Ağlarken çektiği videoyu TikTok’ta yayınlayan kadının paylaşımı büyük ilgi gördü.

PAYLAŞIMI SİLDİ

Birçok kişi kadına yüzüğü iade etmesini tavsiye etti. Kimileri, başkasına alınan yüzüğü parmağında tutmayacağını söyledi. “Nişanlına söyle, yüzüğü değiştirsin” diyenler oldu. Hatta kimileri genç kadına nişanlısından ayrılmasını önerdi. Bazıları ise “Belki de adamın yeni yüzük alacak parası yoktu” diyerek nişanlıya destek oldu. Yoğun ilginin ardından kadın paylaşımını sildi. Nişanlısı ile durumunun ne olduğu bilinmiyor.