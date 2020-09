Kim Kardashian’ın adını 2000’lerin başında kimse bilmiyordu. 2002’de internete düşen seks kasedi sonrası bir anda Kim, magazin dünyasının gündemine oturmuştu. 2007’de ailesiyle ‘Keeping Up with the Kardashians’ isimli bir reality şova başladı. Los Angeles’taki malikanede, annesi, üvey babası, 5 kardeşi ile düzensiz hayatlarını sergiledikleri bir programdı bu. Her bölüm, bir aile kriziyle sonlanıyordu.

Selfie mucizesi

Ailenin en büyük yardımcısı sosyal medya oldu. Kim’in başlattığı selfie çılgınlığıyla eş zamanlı olarak plastik cerrahiye ilgi de büyüdü. Çünkü ailedeki herkes estetikle değişiyordu. Öyle ki ailenin en küçük üyesi Kylie Jenner, 2016’da yaptırdığı estetik işlemler sonrasında ailenin tüm üyelerini geride bırakmayı başardı. Kurduğu kozmetik şirketiyle milyarderliğe kadar yükseldi. Her üyesi kendi başına markalaşmaya başladı.

Pandemiye yenildiler

Ailenin şovu da değerlendi. 2017’de E! kanalıyla yaptıkları 150 milyon dolarlık anlaşma, TV tarihinin en büyük şov anlaşması oldu. 2020’ye gelindiğinde hem pandemi hem Kim’in eşi Kanye West’in tepki çeken dini ve politik çıkışları hem 4.8 milyon izlenmeden 900 bine gerilemeleri ile şovun yıldızı söndü. O nedenle Kim Kardashian önceki gün, 20’nci sezondan sonra ekrana veda edeceklerini duyurdu. Son sezon 2021’de yayınlanacak.

Hollywood'u ele geçirdiler

Çekimler 2017’den sonra Hollywood tepelerinde aldıkları malikanelerde devam etti. Şov yıldızlarının en büyük silahlarından biri de gayrimenkul yatırımları oldu: Hollywood’un en kilit noktalarında yatırım yaptıkları malikaneler ile zenginler listesine girmeye başladılar. Öyle ki bugün Kim Kardashian’ın ve Kylie Jenner’ın servetleri 900’er milyon dolar.