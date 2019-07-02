Yaklaşan Kurban Bayramı için hazırlıklar başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı Vekaleten kurban kesim bedellerini açıkladı. İbadetlerini yerine getirmek isteyen vatandaşlar da Kimler kurban kesmekle yükümlüdür? sorusunu merak ediyor. İşte kurban ile ilgili merak edilen sorunun cevabı…

KİMLER KURBAN KESMEKLE YÜKÜMLÜDÜR?

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın hazırladığı dini sorular bölümünde yer alan bilgilere göre; Kurban kesmek, akıl sağlığı yerinde, büluğa ermiş (ergen olmuş), dinen zengin sayılacak kadar mal varlığına sahip ve mukim olan her müslümanın yerine getireceği malî bir ibadettir. Temel ihtiyaçlarından ve borcundan başka 80.18 gr altın veya değerinde para ya da eşyaya sahip olan kimselerin kurban kesmesi gerekir Ayrıca kurban mükellefiyeti için aranan nisabın üzerinden, zekâtın aksine bir yıl geçmesi şart değildir.